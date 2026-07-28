Bombardeo desde drones: Reportan heridos en sierra de Chilpancingo por ataque con explosivos

Pobladores de El Fresno, en Chilpancingo, Guerrero, denunciaron los ataques con explosivos lanzados desde drones. (Foto: Gobierno del estado)

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas tras un ataque con explosivos presuntamente lanzados mediante drones por un grupo criminal en la comunidad de El Fresno, en la zona serrana del municipio de Chilpancingo, Guerrero, lo que provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 08:00 horas habitantes de la comunidad, a través de redes sociales, solicitaron apoyo de las autoridades al denunciar que eran atacados desde el aire con artefactos explosivos, por lo que pidieron de manera urgente la intervención de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para atender a las personas heridas.

Horas después, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó sobrevuelos de reconocimiento sobre El Fresno y comunidades cercanas.

En un primer informe, el Gobierno de Guerrero señaló que el reporte estaba siendo atendido y que, desde el aire, no se observaban personas armadas ni vehículos sospechosos, además de que el ambiente en la localidad parecía tranquilo.

Fuerzas de seguridad desplegaron un operativo tras los ataques con drones. (Foto: Gobierno del estado)

Despliegan operativo por ataque con drones

Posteriormente, un operativo conformado por elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal ingresó a la comunidad para reforzar la seguridad, mientras que varios habitantes decidieron abandonar temporalmente el poblado y refugiarse en localidades vecinas ante el temor de nuevos ataques.

Algunos lesionados fueron trasladados en un vehículo particular hasta la comunidad de Coapango, donde eran esperados por paramédicos de distintas instituciones para recibir atención prehospitalaria y posteriormente ser llevados a un hospital.

Otras víctimas fueron evacuadas vía aérea hacia la capital del estado para recibir atención médica especializada.

Entre las personas heridas se encuentran una mujer, un hombre, un adolescente y un niño de aproximadamente cinco años.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que continúa el despliegue interinstitucional en El Fresno con recorridos terrestres y sobrevuelos de la Unidad Aeromóvil, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad, brindar tranquilidad a la población y mantener vigilancia permanente en la Sierra de Chilpancingo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las acciones de seguridad e investigación en la región.