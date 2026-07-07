Oportunidades, tan lejanas como su comunidad: Solo un niño gradúa el kínder en El Coyul, Guerrero

En el video se observa al pequeño Javier bailando el vals con dos alumnas de otros grados. (Foto: Tomdada de video)

Un solo niño del pueblo ñuu savi de la comunidad de El Coyul, municipio de Cochoapa El Grande, fue el único egresado del kínder Niños Héroes, perteneciente a una escuela comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Para celebrar su conclusión de estudios, sus maestros organizaron una ceremonia de clausura de fin de cursos, en la que el menor estuvo acompañado por su madre y por sus compañeros de primaria y preescolar del Conafe, quienes fueron testigos del acto de graduación y participaron con él, en el tradicional vals.

La ceremonia de clausura del pequeño, de nombre Javier, se llevó a cabo el pasado miércoles 1 de julio en la comunidad de El Coyul, de la región de La Montaña de Guerrero, una de las zonas más alejadas de la cabecera de Cochoapa El Grande, colindante con Tlacoachistlahuaca y con una población de menos de mil habitantes.

Ceremonia de graduación para Javi en El Coyul

En redes sociales se viralizó el video de la graduación del menor, difundido a través del canal Vivencias con Ale, del profesor bilingüe Alejandro Guadalupe Felicito, originario del municipio de Ayutla, quien compartió el momento en que el pequeño Javier fue presentado ante los maestros que fungieron como padrinos de generación.

La clausura fue organizada por los maestros del Conafe, Rosa y Jorge, quienes decidieron llevar a cabo una ceremonia de fin de cursos para el único estudiante que egresó del nivel preescolar.

El acto se desarrolló como una clausura tradicional, con honores a la Bandera, presentación artística y entrega de documentos. El padrino de generación fue el maestro Herminio Regino Hilario.

En el video se observa al pequeño Javier bailando el vals con dos alumnas de otros grados, además de participar en un baile regional junto a estudiantes de la primaria que también pertenece al Conafe.

El egresado recibió sus documentos de graduación acompañado de su madre, ante la presencia de docentes de otras escuelas de comunidades vecinas y habitantes de El Coyul.

La graduación del único alumno de preescolar de esta comunidad ocurre en un contexto en el que maestros del Conafe han exigido incrementar la ayuda otorgada por las autoridades educativas para continuar llevando enseñanza a las localidades más alejadas, donde existe una limitada infraestructura escolar.

Los docentes del Conafe han demandado más material didáctico, prestaciones laborales dignas, reconocimiento a su trabajo y pagos puntuales para continuar atendiendo a niños y jóvenes de comunidades marginadas.