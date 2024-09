Justicia para Kim: Denuncian abuso sexual a una niña en kínder de Baja California

El fin de semana se dio a conocer el caso de la menor Kim, de cinco años, que fue abusada sexualmente en un kínder de Mexicali, Baja California; la mamá de la niña llamó a cerrar las instalaciones de la escuela y la gobernadora ya se pronunció por los hechos.

Este martes, padres de familia protestaron afuera del jardín de niños Graciano Viniegra, ubicado en Mexicali, para exigir justicia por la niña Kim, quien denunció que víctima de abuso sexual por parte de una profesora y un maestro del kínder.

¿Qué le pasó a la niña Kim?

A través de una publicación en redes sociales, Dulce, la madre de Kim, narró que el pasado lunes 9 de septiembre, su hija regresó de la escuela con un dolor en sus genitales, pero que no se dejaba revisar, pues le daba miedo.

“Aquí comienza mi pesadilla: El día lunes pasé a recoger a mi niña al kínder Graciano Viniegra a las 12:00, su hora de salida, cuando llego al kínder mi niña va saliendo del baño. La maestra la estaba esperando en el porche, recogí sus cosas del salón y nos vamos a casa”, contó en su publicación.

Agregó que aproximadamente una hora después, “la niña me expresó que le dolía su parte íntima a lo cual yo la quise revisar y de inmediato se negó con llanto que por favor no la revisara, ya que la pude revisar la niña traía una herida en su parte íntima”.

La madre contactó a la profesora para saber si había algún motivo el cual su hija estuviera lastimada, pero la docente aseguró que la niña no le había mencionado algo sobre su dolor.

Dulce agregó que llevó a su hija a una clínica en donde le indicaron que posiblemente la niña había sido abusada sexualmente y que tenía que estar atenta a otros síntomas de alarma.

“Cuando me decido ir es por una plática que tuvimos la niña y yo en el carro donde me menciona que un maestro y una maestra le limpiaron su partesita, pero tapados para que nadie los viera hasta que unos niños los descubrieron, a lo cual también menciona que hay otra niña involucrada”, indicó en su denuncia.

El martes 10 de septiembre, Dulce interpuso su denuncia ante la fiscalía del estado, en donde revisaron a la pequeña Kim y confirmaron que estaba lastimada de sus genitales.

El miércoles, la familia de Kim acudió al kínder en Mexicali; sin embargo, no hubo respuesta de las autoridades. “Ellos estaban enterados de esto desde el día lunes”, acusó.

La madre de Kim también contó que la niña ya identificó a su agresor, a quien llama “el hombre malo que la tocó”, y que tiene otras señales de abuso como llorar, hacer pipí en sus brazos, no entrar al baño por miedo y pesadillas que provocan que se despierte gritando ‘no me toques, no me toques’.

La gobernadora se pronuncia por el caso de la niña Kim

Luego de que el caso se hiciera viral, el domingo 15 de septiembre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que “los docentes señalados como probables responsables han sido separados de sus cargos para llegar hasta las últimas consecuencias”.

“Estoy en contacto con la familia de la niña, quienes han presentado la denuncia correspondiente y cuentan con todo nuestro apoyo en este proceso, para que este caso sirva como ejemplo y que nunca, nadie más se atreva a meterse contra lo más sagrado que tenemos como sociedad, nuestra niñez”, aseveró la mandataria local.

Además, aseguró que habrá justicia para Kim, quien fue abusada sexualmente en el kínder de Mexicali, Baja California.

Bajacalifornianas y bajacalifornianos, al respecto de los terribles hechos ocurridos en el Kinder Graciano Vinegra de... Publicada por Marina Del Pilar en Domingo, 15 de sep. de 2024

Protestas en el kínder Graciano Viniegra

Este martes, madres de familia acudieron al kínder Graciano Viniegra para protestar en contra del abuso sexual que sufrió la pequeña Kim, de cinco años, al interior de la escuela.

Con carteles de “Yo te creo” y “Las niñas no se tocan”, la madre de Kim y varias personas más exigieron justicia en el caso de la menor, además, pidieron que el caso no quedara impune.

El kínder aseguró en su página que Facebook que ya se había activado el protocolo que corresponde a este caso y pidió a las personas que hacer especulaciones, sin embargo, cerró la página en la red social.