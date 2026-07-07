EU va contra ‘Carlitos Rugrats’, líder de Los Rugrats: ¿De qué acusan al operador de los Zambada?

Estados Unidos ‘pisa el acelerador’ contra el Cártel de Sinaloa, y las autoridades emitieron una acusación formal contra Carlos ‘N’, conocido como ‘Carlitos Rugrats’ y líder de un grupo armado que opera para la facción que pertenecía a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El Distrito Sur de California fue el responsable de la acusación formal contra el hombre, a quien se le vincula con múltiples delitos que van desde hechos violentos hasta el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos.

“No se puede capturar a un personaje de dibujos animados, pero a un narcoterrorista sí”, declaró el fiscal general, Adam Gordon, en relación con el apodo de Carlos ‘N’, que hace referencia a un personaje de los Rugrats, programa también conocido como ‘Aventuras en Pañales’.

¿De qué delitos acusan a ‘Carlitos Rugrats’?

‘Carlitos Rugrats’ está acusado de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Como líder de la célula criminal identificada como ‘Los Rugrats’, Carlos ‘N’ habría usado la violencia, la intimidación y el miedo para proteger los intereses del ‘Mayo’ Zambada y su facción del Cártel de Sinaloa, esto de acuerdo con Mark Remily, un agente especial del FBI en San Diego.

A través de asesinatos, secuestros y el uso de sicarios para mantener el poder, ‘Carlitos Rugrats’ comandó las operaciones de ‘La Mayiza’ en Sinaloa y en Tijuana, Baja California, con lo que se facilitó el tráfico de miles de kilos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

Además, ha apoyado a ‘Los Mayos’ durante la guerra contra Los Chapitos, al brindar combatientes, armas, logística y dinero en el conflicto desatado tras la captura del líder, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, luego de una traición de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Otros de los cargos en su contra son:

Empresa criminal continua.

Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas.

Conspiración para distribuir sustancias controladas.

Conspiración para importar sustancias controladas.

Conspiración para lavado de dinero.

En caso de que sea detenido y juzgado por las autoridades estadounidenses, Carlos ‘N’ podría recibir cadena perpetua.

Armas de oro con su apellido y lujos en redes sociales: Esto sabremos de ‘Carlitos Rugrats’

Las autoridades estadounidenses compartieron imágenes que presuntamente corresponden a Carlos ‘N’, ‘Carlitos Rugrats’, y que ha publicado en redes sociales, desde armas de alto calibre hasta pistolas doradas con su apellido escrito con diamantes.

En las imágenes, el narcotraficante ha presumido un reloj Rolex y parte de la que sería su vivienda en Laguna Colorada, Sinaloa.

'Carlitos Rugrats' presume de sus armas por redes sociales. (Gobierno de EU)

Se sabe que el hombre tiene 30 años de edad, y que gracias a su operación como generador de violencia y la gestión y control del transporte de drogas es como ha logrado convertirse en pieza clave del Cártel de Sinaloa.