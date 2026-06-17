¿Quién era ‘El Kevin’, el gatillero del Cártel de Sinaloa vinculado a la diputada Paola Gárate?

Imagen ilustrativa. En 2017 fue asesinado El Kevin, quien actualmente fue vinculado con la diputada priista, Paola Gárate.

La imagen de un hombre herido recibiendo atención médica en un hospital de Badiraguato se convirtió en una de las escenas más recordadas de la violencia que marcó a Sinaloa en 2016.

Se trataba de Julio Óscar Ortiz Vega, “El Kevin”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa cuya liberación derivó en una emboscada contra militares que dejó cinco soldados muertos.

El nombre de “El Kevin” reapareció esta semana luego de que autoridades federales mencionaran a su familia dentro de una investigación relacionada con la diputada priista Paola Gárate, quien fue amenazada con una corona fúnebre afuera de su casa.

De acuerdo con información presentada por el gabinete de Seguridad, la legisladora asistió en agosto de 2016 al bautizo del hijo de José Omar Ortiz Vega, hermano de Julio Óscar Ortiz Vega.

Las autoridades identificaban a “El Kevin” como escolta de Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien entonces se encontraba en disputa con Los Chapitos.

Autoridades encuentran muerto a ‘El Kevin’ tras rescatarlo

La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Julio Óscar Ortiz Vega resultó herido durante un enfrentamiento con elementos del Ejército en las inmediaciones de Badiraguato.

Tras recibir atención inicial en un hospital de la zona, fue trasladado en una ambulancia hacia Culiacán debido a que el centro médico no contaba con el equipo necesario para atenderlo.

Cuando el convoy militar avanzaba por la carretera Internacional México 15, a la altura del fraccionamiento Espacios Barcelona, un grupo armado lanzó una ofensiva para recuperar al presunto delincuente. Los agresores utilizaron granadas y armas de alto calibre para detener el traslado y extraer a “El Kevin” de la ambulancia en la que viajaba bajo custodia.

La agresión dejó un saldo de cinco militares muertos, diez heridos y un paramédico lesionado.

Cinco meses después de la emboscada, el 5 de marzo de 2017, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Julio Óscar Ortiz Vega en Navolato.

El cadáver fue encontrado envuelto en una lona y en avanzado estado de descomposición dentro del estacionamiento de un negocio de autopartes. Horas más tarde, familiares acudieron a realizar la identificación oficial de los restos.

Las investigaciones federales sobre la emboscada apuntaron a integrantes de Los Chimallis, una célula armada vinculada a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar.

Entre los señalados figuró Francisco Javier Zazueta Rosales, alias El Chimal, detenido meses después de los hechos.