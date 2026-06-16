Estos son los vínculos de la diputada estatal Paola Gárate con el Cártel de Sinaloa

La diputada Paola Gárate reclamó a Claudia Sheinbaum y afirmó que la presidenta de México vive 'en dos realidades'.

Paola Gárate, diputada del PRI a la que le dejaron una corona fúnebre en el norte de México, tiene presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación del Gobierno federal.

Durante la ‘mañanera’ de este martes 16 de junio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México expuso que la legisladora no contaba con un operativo de protección especial, pero las autoridades sí mantuvieron cierta “cercanía”.

“Se hace un análisis en todos los casos de todos los riesgos”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la Sedena, el general secretario Ricardo Trevilla, agregó que ese estudio es hecho por la Guardia Nacional.

“Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que el coordinador estatal. Se llevó a cabo ese ánalisis y se estableció esa coordinación. Se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente”, expuso.

¿Con qué narcotraficante del Cártel de Sinaloa está ligada la diputada Paola Gárate?

De acuerdo con la investigación, en agosto de 2016, Paola Gárate asistió al bautizo del hijo del matrimonio entre María Gracia Álvarez Valdez y José Omar Ortiz Vega.

José Omar Ortiz Vega es hermano de Julio ‘N’, alias ‘El Kevin’, quien fue escolta personal de Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que ha librado varios operativos de captura.

Un mes después, en septiembre de 2016, ‘El Kevin’ fue extraído del resguardo de elementos de la 24/a Compañía de Infantería no Encuadrada en Culiacán por parte de un comando armado.

En marzo de 2017, las autoridades encontraron el cadáver de ‘El Kevin’ en Navolato, Sinaloa. El capo estaba envuelto en una lona y en avanzado estado de descomposición.

‘Parecía un empresario’: Paola Gárate afirma que ya había sido amenazada

En entrevista con Azucena Uresti, la diputada Paola Gárate dijo que fue encañonada por una persona que se subió a su vehículo en octubre de 2025.

“No iba emcapuchado, parecía un empresario, un alto ejecutivo, solo le faltaba la pluma en la bolsa. Ya que saca la pistola dije ”esto no está bien”. Busco la llave y la puse ahí“, contó.

La diputada del PRI agregó que la persona no le dijo nada, “pero me dio una mirada fulminante que me eriza toda la piel”.

Paola Gárate reclamó que las autoridades no son empáticas con la inseguridad que viven las mexicanas en el norte a pesar de que una mujer ocupa la Presidencia de la República y otra más es gobernadora interina de Sinaloa.

“A las mujeres que somos las más vulnerables en toda esta situación. No queda de otra que ser valientes porque así salen las mujeres en Sinaloa, con un nudo en la panza porque no saben si van a volver a ver a sus hijos”, declaró.