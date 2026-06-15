Diputada del PRI amenazada con corona fúnebre crítica a Sheinbuam: ‘Vive dos realidades’

La diputada local del PRI Paola Gárate criticó a la presidenta y dijo que vivia en realidades distintas (Foto: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum “vive dos realidades: una es su mundo donde todo está bien, de maravilla y en el que ante el Mundial hay un México de ‘alegría y felicidad’, y otra la que padecemos la mayoría de los mexicanos en los estados, en medio de la violencia, el miedo y la incertidumbre”, lamentó la diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate.

En entrevista con El Financiero, la exdiputada federal expresó que, después de que “colocaron una corona de muertos en mi casa, me gustaría preguntarle a la presidenta: ¿Cómo actuaría y respondería si, como presidenta con A, como mujer, como madre, fuera ella quien hubiese recibido una corona de muertos?”.

“¿Cómo respondería si viviera en carne propia lo que ha vivido Grecia Quiroz? ¿Cómo respondería ella si fuera su hija la desaparecida, como las miles de madres buscadoras de Sinaloa o de todo el país que claman por apoyo y no entorpecerles las búsquedas que hacen?”, añadió.

Luego de haber recibido una “protección temporal y condicionada a sus actividades oficiales como legisladora”, comentó que “el peor miedo es cuando te cuida alguien del que no confías, o cuando vas a la fiscalía donde nada avanza y no pasa nada”.

Doctora en Administración Pública, abogada, legisladora, maestra y exdirigente partidista, criticó la nula sororidad como mujer y apoyo institucional de la presidenta, de la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla, y de la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos.

Diputada del PRI cuestiona seguridad a Rocha Moya

“Yo ando sola, manejando, ya no vivo en mi casa por mi seguridad y la de mi familia, mientras que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, tiene seguridad y toda su familia; una diputada local de Morena trae guardia permanente. Es muy diferente el trato”, comentó. “Dejamos de tener una vida normal”, remarcó.

Al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch le dijo que “no basta venir a tomarse una foto y anunciar un programa, se requiere una estrategia integral, inteligente”.

Y aclaró que “cuando me refiero al crimen organizado, me refiero a los que ostentan el gobierno; he dicho que el cártel más poderoso y mortal en Sinaloa es Morena”.