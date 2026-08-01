Revés judicial para Cabeza de Vaca: Tribunal ordena mantener congeladas sus cuentas

Actualmente, García Cabeza de Vaca reside con su familia en Texas, Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

Un tribunal federal revocó el amparo que había sido concedido al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para liberar las cuentas bancarias que le fueron aseguradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa dejó sin efectos la sentencia emitida el 7 de junio de 2023 por el entonces juez Octavo de Distrito en Reynosa, Rodolfo de León Sánchez, quien otorgó el amparo 1240/2022 promovido por García Cabeza de Vaca.

El 19 de mayo de 2021, la UIF ordenó el congelamiento de 11 cuentas bancarias del exmandatario como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué familiares de Cabeza de Vaca tienen bloqueadas sus cuentas?

Además del exgobernador Cabeza de Vaca, el bloqueo incluyó cuentas de 12 personas físicas y 24 personas morales. Entre ellas se encuentran las de su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; su esposa, Mariana Gómez Leal; así como las de sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca.

Entre las empresas cuyas cuentas fueron aseguradas se encuentran Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento de cuentas tiene como objetivo evitar que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos, ocultados o movilizados mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Cabeza de Vaca impugna congelamiento de sus cuentas

El exgobernador impugnó la medida mediante un juicio de amparo que le fue concedido en primera instancia. El juez federal consideró entonces que el aseguramiento de las cuentas constituía una medida temporal que únicamente podía mantenerse durante 180 días, plazo que estimó suficiente para el desarrollo de la investigación.

Al considerar que dicho periodo ya había transcurrido, resolvió que no existían elementos para justificar la permanencia del aseguramiento y otorgó la protección de la justicia federal al exmandatario.

Sin embargo, inconforme con esa determinación, la Fiscalía General de la República (FGR) promovió el recurso de revisión 26/2024, el cual fue analizado por el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa.

Cuentas de Cabeza de Vaca seguirán congeladas

Por unanimidad, los magistrados revocaron la sentencia de primera instancia, por lo que el aseguramiento de las cuentas permanecerá vigente mientras continúan las investigaciones federales.

En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió por unanimidad revocar el amparo que protegía al exgobernador, con lo que validó la orden de aprehensión existente en su contra.

Actualmente, García Cabeza de Vaca reside con su familia en Texas, Estados Unidos.