Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 16 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 16 de junio desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 16 de junio desde el Palacio Nacional.

En la conferencia matutina podría estar acompañada del gabinete de Salud y podrían brindar información sobre la contención para evitar el ingreso de casos de ébola a México por el Mundial.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 15 de junio?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder a Sara Carter, zar antidrogas de Estados Unidos, quien advirtió con atacar a los cárteles en caso de no haber cooperación por el gobierno de México para combatirlos.

“No quiero entrar en discusión con ella. Retomo la parte de la prevención, el documento que se publicó donde hace énfasis, en la prevención para evitar la adicción a las drogas”, comentó.

Reveló que Laura Itzel Castillo, senadora por Morena, será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, luego de un poco más de un mes sin titular tras la salida de Citlalli Hernández.

Sin embargo, aclaró que será cuando termine sus actividades en el Senado cuando se incorpore a la dependencia federal.

Confirmó que ‘reprogramó’ su gira por Zacatecas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y recordó que privilegiarán el diálogo con el magisterio para llegar a un acuerdo, aunque rechazó que ella vaya a participar en las reuniones con los maestros.