Sheinbaum exigirá a agentes de EU acreditación para entrar a México: ‘Que cumplan con ley de seguridad’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este lunes 15 de junio que cualquier agente extranjero que ingrese al país deberá acreditarse y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional, luego de señalar que este tema debe servir como un llamado de atención, particularmente para las autoridades de Estados Unidos.

“Más bien esperamos que, de todas las embajadas y particularmente de Estados Unidos, esto haya sido un llamado de atención para que cualquiera de los agentes que lleguen a México se acrediten y cumplan con la Ley de Seguridad Nacional”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Las declaraciones ocurrieron en el contexto de las conversaciones que mantienen funcionarios mexicanos y estadounidenses en Washington sobre temas de seguridad y economía, así como la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De ‘ser necesario’ hablaré con Trump: Sheinbaum sobre el T-MEC

Claudia Sheinbaum insistió en defender los “beneficios” del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a la vez que indicó que en caso de ser necesario abordaría el tema en una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Sí, es necesario, sí (hablará con Trump). Si es necesario, sí, por supuesto”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la posibilidad de una llamada o reunión con Trump para tratar el futuro del pacto comercial.

Sheinbaum señaló que el principal objetivo de su Gobierno en las conversaciones que se desarrollan esta semana en Washington es preservar el acuerdo regional.

“Bueno, primero el sostenimiento del tratado, que los tres países creo que estamos de acuerdo en ello porque ha beneficiado a los tres países”, sostuvo.

La jefa de Estado explicó, además, que una de las prioridades de Estados Unidos es fortalecer las reglas de origen para que una mayor parte de la producción manufacturera, especialmente en el sector automotriz, se realice dentro de Norteamérica.

“A Estados Unidos le interesa que haya más reglas de origen, ¿qué quiere decir eso? Que más productos, es decir, que toda la cadena de valor relacionada, por ejemplo, con un vehículo se produzca más en la región, que no vengan de otras regiones”, indicó la presidenta.

No obstante, precisó que México defiende una visión regional del tratado. “Obviamente, nosotros decimos pues que no solo sea Estados Unidos, sino que sea la región, justamente por eso es un tratado de libre comercio”, afirmó.

Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezará esta semana las negociaciones en Washington, acompañado por funcionarios y asesores del Gobierno mexicano, y adelantó que los próximos días serán determinantes para conocer el rumbo de las conversaciones.

La mandataria subrayó además que el T-MEC no está siendo renegociado, sino sometido a un proceso de revisión previsto en el propio acuerdo, que fue firmado durante el primer mandato de Trump y aprobado por los congresos de los tres países.

“El tratado es ley. O sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acaba”, explicó.

Con información de EFE