Revisión del T-MEC: Canadá prevé que haya acuerdos paralelos con Trump

Trump ha dicho que no está convencido de renovar el T-MEC. (Foto: EFE)

El ministro de Comercio Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo que no le sorprende que la administración del presidente Donald Trump haya decidido no renovar el próximo mes el acuerdo comercial de América del Norte, y afirmó que espera que acuerdos paralelos terminen resolviendo las disputas relacionadas con el pacto.

LeBlanc señaló que la revisión prevista para el 1 de julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA) “no representa un precipicio del que todos vayan a caer”.

La fecha de julio, establecida en el texto del acuerdo, es simplemente “un momento en el que los tres países podrían decidir extender el acuerdo” por otros 16 años, explicó. Sin embargo, Trump ha manifestado que no desea hacerlo.

Aun así, el tratado seguirá vigente durante otros 10 años, sujeto a revisiones anuales, salvo que alguno de los países decida retirarse formalmente.

Canadá reconoce incertidumbre en renovación del T-MEC por Trump

Durante un evento realizado el jueves en Toronto, LeBlanc afirmó que Canadá nunca esperó una aprobación automática por parte de la Casa Blanca y reconoció la tendencia del presidente estadounidense a generar “cierto nivel de incertidumbre” en las negociaciones.

Estados Unidos ha programado conversaciones técnicas con México para julio, aunque los tres países aún podrían acordar en cualquier momento extender el tratado.

“Esperaría que tengamos acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, de alguna manera complementarios al marco trilateral”, señaló.

Si esos acuerdos permiten resolver cuestiones clave, “confío en que entonces podríamos avanzar hacia una extensión”.

Canadá busca acuerdo bilateral con México

Más tarde, el primer ministro Mark Carney indicó que Canadá también busca alcanzar un acuerdo bilateral con México.

“Seguiremos trabajando en ello. Pero habrá ciertos elementos comunes que se conservarán como parte de la extensión del CUSMA”, dijo, utilizando el acrónimo canadiense para el tratado.

El primer ministro enfrenta presiones para mostrar avances mientras Estados Unidos profundiza sus propias negociaciones con México.

Recientemente, Carney ha promovido una estrategia de "Fortaleza Norteamérica“, argumentando que una expansión del comercio entre Canadá y Estados Unidos puede “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Los aranceles estadounidenses sobre automóviles, acero, aluminio y madera han golpeado a esos sectores industriales canadienses y han generado una incertidumbre económica más amplia.

Canadá ve avances en las negociaciones con Washington

LeBlanc adoptó un tono optimista respecto a las recientes conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Canadá está “respondiendo a algunas de las preocupaciones históricas que Estados Unidos ha expresado públicamente respecto a barreras no arancelarias”, explicó.

Por ejemplo, el gobierno de Carney dio marcha atrás a un plan que obligaba a empresas de entretenimiento como Netflix a realizar mayores aportaciones financieras a las producciones cinematográficas y televisivas canadienses, una de varias regulaciones que habían generado molestias dentro de la administración estadounidense.

“Tuve la impresión de que el embajador Greer y sus colegas observaron el progreso que estaban buscando”, afirmó LeBlanc, quien añadió que cree que “existe la voluntad de encaminarnos hacia una conversación bilateral”.

EU pide a Canadá fortalecer su propuesta comercial

En el mismo evento, organizado por el Eurasia Group y el Royal Bank of Canada, el embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, aseguró que Washington está abierto a una cooperación más estrecha.

Sin embargo, instó a los líderes canadienses a presentar una propuesta más sólida.

“Si Canadá se pone el sombrero de vendedor, puede presentar un caso muy convincente” para convertirse en un socio preferente de Estados Unidos, especialmente en sectores como el automotriz y el petrolero, afirmó.

Canadá debería decir: “Sabemos que Estados Unidos tiene necesidades en múltiples áreas y estamos aquí para asociarnos con Estados Unidos y cubrir esas necesidades”, añadió Hoekstra.

Por su parte, Mark Wiseman, embajador de Canadá en Estados Unidos, recordó que Canadá es el principal mercado de exportación para más de 30 estados estadounidenses.

“Para nosotros está muy claro lo importante que es Estados Unidos para Canadá”, señaló. “Lo que resulta menos claro para los estadounidenses es cuán importante es Canadá para Estados Unidos”.