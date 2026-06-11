Revisión del T-MEC: Donald Trump revela que no está seguro sobre renovar acuerdo comercial

Donald Trump aseguró que no necesita de México y Canadá, por lo que duda continuar en el T-MEC.

A menos de un mes de que venza el plazo para que Estados Unidos, México y Canadá definan el futuro del acuerdo comercial, el presidente Donald Trump amenazó con no renovar el T-MEC, al considerar que su país no necesita de sus socios norteamericanos y que éstos deben ofrecer mayores concesiones a Washington.

“No estoy buscando renovarlo”, afirmó Trump desde la Oficina Oval de la Casa Blanca al ser cuestionado sobre la revisión del acuerdo prevista para este año. “No necesitamos nada de lo que Canadá tiene. No necesitamos nada de lo que México tiene, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Tienen que tratarnos mejor”, declaró.

Las declaraciones del mandatario estadounidense elevan la incertidumbre sobre el futuro del principal instrumento comercial de América del Norte, que sustenta una economía regional altamente integrada y un intercambio comercial trilateral cercano a los 1.6 billones de dólares anuales.

De acuerdo con las disposiciones del propio tratado, en caso de no alcanzar un consenso en la revisión de este año, el mecanismo contempla consultas anuales y eventualmente la terminación del pacto en 2036.

Pese al tono de Trump, las negociaciones del T-MEC continúan avanzando. Tanto la Secretaría de Economía como la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informaron que los gobiernos de México y Estados Unidos sostendrán una segunda ronda de conversaciones los próximos 16 y 17 de junio en Washington, mientras que una tercera ronda está programada para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.

Las declaraciones del mandatario contrastan con la postura de diversos sectores productivos estadounidenses, particularmente del sector agroalimentario, que ayer defendieron ante el Congreso la necesidad de fortalecer y renovar el T-MEC.

Durante una audiencia ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, líderes de algunas de las organizaciones agrícolas más influyentes de Estados Unidos calificaron al acuerdo como esencial para la competitividad y estabilidad del campo estadounidense.

“El T-MEC ha sido el estándar de oro de los acuerdos comerciales agrícolas, proporcionando la certidumbre que agricultores y ganaderos necesitan para planear, invertir y mantenerse competitivos”, señaló Jamie Beyer, integrante del comité ejecutivo de la American Soybean Association.

EU presiona en las negociaciones del T-MEC

Analistas consideraron que las declaraciones de Trump forman parte de una estrategia de presión negociadora más que de una intención real de abandonar el acuerdo.

Joel Baum, profesor de Administración Estratégica de la Universidad de Toronto, señaló que el mandatario parece interpretar el tratado como una herramienta de presión para obtener concesiones adicionales de sus socios.

“Trump cree que la cláusula de terminación es lo que hace grande al T-MEC porque le da poder de negociación. El resto de América del Norte podría estar escuchando algo distinto: construyan sus planes para depender menos de Washington”, y recordó que el tratado funciona como una infraestructura económica que permite a empresas diversas, operadores logísticos y consumidores, tomar decisiones de largo plazo con base en reglas previsibles.

Alterar esa estabilidad, dijo, tendría costos que eventualmente regresarían a la propia economía de EU a través de mayores costos de producción, retrasos en las cadenas de suministro y menor inversión.

En la misma línea, un análisis elaborado por Grupo Estrategia Política y Connecting Mexico concluyó que el escenario más probable no es una salida de EU del T-MEC, sino la instauración de un esquema de revisiones anuales que permita a Washington incrementar gradualmente sus exigencias.

Según el estudio, la estrategia podría incluir incentivos para relocalizar parte de la producción manufacturera hacia territorio estadounidense, mayores requisitos de contenido nacional en sectores como acero y aluminio, así como condicionamientos regulatorios para mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Los especialistas estiman además que EU buscaría endurecer las reglas de origen en la industria automotriz, favoreciendo una mayor integración de contenido estadounidense y vinculando beneficios arancelarios a nuevas inversiones productivas en EU.