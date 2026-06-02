¿Hubo más operaciones de la CIA en Chihuahua? Fiscalía informa sobre actividad de agentes en México

La FGR cuenta con mayor información relacionada con la participación de agentes de la CIA en Chihuahua.

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, ofreció “información relevante” respecto a la entrada de agentes de la CIA a México, así como al hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y la región de El Pinal, a mitad de abril.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que la entrevista en la que el exfuncionario que colaboró en calidad de testigo se desarrolló conforme a lo previsto, y la información que aportó ayudará a las investigaciones.

Además, la Fiscalía de Chihuahua aportó información pertinente para las indagatorias sobre la actividad de los agentes de la CIA que murieron en un accidente de auto tras asegurar el narcolaboratorio.

Dicha información estaría relacionada con la actividad de los agentes de la CIA antes del operativo contra el narcolaboratorio, aunque se desconoce si hubo más operaciones a su cargo en el estado o si se permitió que participaran en otros despliegues de seguridad.

En total, suman unas 60 entrevistas a funcionarios de Chihuahua relacionadas con el caso, además de la comparecencia de la gobernadora, Maru Campos, quien se negó a dar declaraciones y amenazó con proceder legalmente contra la FGR por citarla aunque ella es una funcionaria con fuero.

Desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua aún no termina

Ulises Lara también confirmó que los trabajos de inteligencia relacionados con el narcolaboratorio en Chihuahua actualmente se enfoca en la conexión de los hallazgos con los objetos asegurados.

Debido al volumen del aseguramiento de sustancias y otros objetos en el narcolaboratorio, continúa el proceso de desmantelamiento, y la FGR ha sido la única encargada de realizar dichas tareas, luego de denunciar irregularidades con el predio debido a las acciones de la Fiscalía de Chihuahua en el resguardo de pruebas.

Se espera que una vez que avancen las investigaciones se ofrezca más información relacionada con el narcolaboratorio y la colaboración de la CIA en el operativo.