Maru Campos reacciona a arrepentimiento de Javier Corral; asegura que lleva 10 años persiguiéndola

Javier Corral Jurado, senador de Morena, anunció que desistirá de la impugnación que había presentado sobre la acción penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por secuestro.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, celebró este martes 2 de junio el desistimiento de Javier Corral de presentar un recurso de impugnación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), esto por determinar el no ejercicio de acción penal contra la mandataria panista.

Ante cuestionamientos de medios de comunicación, Maru Campos expresó que Javier Corral lleva una década de perseguirla.

“Siempre tan valiente, tan entrón, tan justo, tan impoluto. Él sabe que tiene más de 10 años persiguiendo una servidora y bueno, pues se le acabó el 20. Espero que se le esté acabando el 20″, expresó Maru Campos.

Este martes, a través de un comunicado, Javier Corral dio a conocer la decisión y argumentó responde a la “distorsión informativa” que se ha generado en torno al caso, así como a la utilización mediática y política sobre Maru Campos.

“El legítimo ejercicio de mis derechos no debe seguir siendo objeto de tergiversación”, señaló Corral.

El senador insistió en que no aportará a lo que señaló como una campaña de victimización mediática y manipulación política encabezada por la gobernadora de Chihuahua.

Javier Corral Jurado, senador del grupo parlamentario de Morena durante sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais)

Defensa de Javier Corral explica desistimiento

El caso contra Maru Campos data del 14 de agosto de 2024, cuando ocurrió el intento de detención de Javier Corral por parte de agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Tras el fracaso del operativo debido a la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Corral calificó el intento de aprehensión como un intento de secuestro y denunció penalmente al gobierno de Maru Campos.

Tanto la Fiscalía General de la República como la FGJ-CDMX hicieron indagatorias del caso.

La defensa de Javier Corral explicó que el senador tomó la decisión de no presentarse a la audiencia programada para este martes, pero que las investigaciones contra la gobernadora de Chihuahua continuarán por parte de la FGR.

“Desde el día de ayer se presentó un desistimiento de este medio de impugnación en contra del no ejercicio de la acción penal. El senador no contribuirá a la utilización mediática, la manipulación política del legítimo ejercicio de sus derechos y en ese sentido, manifiesta que las investigaciones siguen su curso en la Fiscalía General de la República”, aseguró.

Según la defensa de Corral Jurado, lo que busca el político chihuahuense es que se investigue “a los dos lados”, esto por las acusaciones de corrupción que arrastra el legislador morenista.

“El no ejercicio la acción penal de la fiscalía de la Ciudad de México solamente se pronuncia por lo que respecta a lo ocurrido el 14 de agosto de 2024. Y digamos que los hechos no comienzan ni terminan ahí. Todo lo que antecede y lo que precede, y lo que sigue sucediendo al día de hoy, todo eso, pues sigue investigándose en la Fiscalía General de la República. El llamado que hacemos y que hace el senador es a que se investigue a fondo los dos lados, tanto de aquello que se le acusa a su administración como exgobernador de Chihuahua como la fabricación, la manipulación y la utilización ilegal de las instituciones del Estado de Chihuahua”, aseveró.

Sobre el caso ante la Fiscalía de la Ciudad de México, el capítulo está cerrado, afirmó el abogado de Corral.

“En este momento sí, queda ese capítulo cerrado y muy importante el mensaje que se investiga a fondo, pero que se investiguen los dos lados y siempre garantizando la presunción de inocencia y el debido proceso. Venimos simplemente a confirmar el escrito de desistimiento presentado el día de ayer”, finalizó.