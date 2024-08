¿Cuántos millones de pesos desvió Javier Corral en Chihuahua, según la Fiscalía Anticorrupción?

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, órgano autónomo encargado de perseguir los delitos de corrupción del estado, “le sigue los talones” al exgobernador Javier Corral por presuntamente desviar más de 98 millones de pesos durante su gestión (2016-2021), tras simular el pago de una deuda.

De acuerdo con la explicación de Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal Anticorrupción, Javier Corral desvió recursos públicos en Chihuahua cuando creó un contrato y simuló la reestructuración de una deuda.

“Se desvió ese recurso para poder otorgarle un contrato a un particular que tenía como fin reestructurar la deuda de Chihuhua sin haber existido entregables, ni mucho menos, con una clara e infragante violación”, recalcó.

Por esta razón, Valenzuela Holguín aclaró que un juez giró una orden de aprehensión en contra de quien fue el gobernador de Chiahuahua “por la probable participación de un delito por corrupción, tipificado en el código penal como peculado agravado por una desviación de más de 98 millones de pesos”.

Esta medida, dijo el fiscal, fue producto de una auditoría que emite la Auditría Superior del Estado de Chihuahua, la cual inició cuando aún era gobernador del estado Javier Corral.

“Me parece que es una cortina de humo para desviar el fondo, aquí hay un claro delito y una desviación de 98 millones de pesos que se le pagaron a un particular, a un privado, para supuestamente reestructurar una deuda, cuando no solamente no había necesidad de hacerlo, sino además no hay ni siquiera entregables”, finalizó.

Fiscales de CDMX y Chihuahua chocan por orden de arresto contra Javier Corral

El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, y el fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, entraron en disputas por el intento de detención de Javier Corral, acusado de corrupción y peculado.

“Aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado”, dijo Lara en un comunicado sobre su participación en la fallida captura de Corral en un restaurante en la colonia (barrio) Roma.

Lara dijo “que violentando los derechos humanos de una persona y en contravención a lo previsto en la Ley, agentes ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua buscaron, ilegalmente, llevar a cabo una diligencia de ejecución de un mandamiento judicial”

El fiscal contó que se trasladó al restaurante para corroborar la legalidad de dicha diligencia y ahí se enteró que se trataba de un oficio interno que no establecía una “colaboración” entre las citadas fiscalías.

“Pude confirmar que se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención”, explicó Lara.

Dijo que Corral aclaró su situación jurídica, en las oficinas de FGJCDMX, “de donde se retiró por propio pie, al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención”.

En tanto, el fiscal Valenzuela aludiendo las palabras de Lara, apuntó que “no fue rescate, fue un impedimento (...) Se rescata a los héroes, no a los que están imputados en un delito de corrupción”.

Además, en conferencia de prensa confirmó que la institución a su cargo declaró al exgobernador Corral como prófugo de la justicia y contó su versión de los hechos.

Explicó que la fiscalía a su cargo “presentó una solicitud de colaboración a la FGJCDMX, cerca de las 20:00 horas del miércoles, con la finalidad de ejecutar una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua Javier Corral por su probable participación en el delito de peculado”.

Con información de EFE