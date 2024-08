Los acompañantes de Corral

Quienes, junto con Javier Corral, se llevaron un buen susto el miércoles 14 de agosto, en un bar de la colonia Roma, fueron sus acompañantes en la mesa. De acuerdo con el video que circuló pudo observarse que lo acompañaban Julio Sabines, magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y también se encontraba Muna Dora Buchahin, exdirectora de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación, quien durante un tiempo fuera el brazo derecho de Juan Manuel Portal, auditor durante el sexenio de Enrique Peña. Así que si todavía dudaba de que Corral fuera a tener un rol en alguna agencia anticorrupción en el gobierno de Sheinbaum, ya puede descartarla.

Frena fiesta de la ‘4T’ trabajo en San Lázaro

Apenas unas horas antes de la reunión programada para la tarde de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, a sus integrantes se les informó que la sesión se pospuso hasta el jueves de la semana próxima. “Es una falta de respeto a todos los diputados, no dieron razones y sólo por irse todos a su fiesta de la ‘4T’ y con la presidenta electa, dejaron tirado el trabajo a última hora”, se quejó fuerte el panista Santiago Torreblanca. “Primero el culto a la persona que el trabajo”, criticó y alertó que “las dictaduras se alimentan del culto a la personalidad y militarizar el país puede esperar a un día de besar manos”. Y es que dejaron ayer en la mesa el dictamen que plantea que la Guardia forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que respeten los derechos humanos y que, en caso de incurrir en violaciones, quedarán sujetos a tribunales civiles.

Fríos saludos en el tribunal

Muy notorio fue ayer uno de los momentos más fríos de los saludos en el Tribunal Electoral. A más de uno llamó la atención cuando la ya presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, saludó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ante todas las miradas fijas sobre ellas. Seria y distante, la ministra sólo le estiró la mano, pero Sheinbaum, quien repartía besos a todos, la jaló para saludarla también de beso. Lo había hecho con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La ministra sólo volteó para todos lados, tal vez buscando las cámaras y los reflectores. Y todo por aquello de la reforma al Poder Judicial.

Rubén Rocha, contra periodistas

Fuerte fue la denuncia ayer del presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, contra el gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, por “persecución” debido a sus publicaciones. El reportero sostiene que hay “luces muy claras del involucramiento del gobernador” en la detención y traslado del Mayo Zambada a EU, por lo que –dijo– “hago responsable al gobernador de lo que me suceda a mí y a mi familia”. Y fue más allá: “A Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum mi reclamo por sus complicidades y sus burlas al pueblo de Sinaloa. No se engañan ni solos, negando que vivimos en un narcoEstado”.

Otra vez ignoran a Noroña

Ni porque defiende tanto al “compañero Presidente” y a la autodenominada ‘4T’, al diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña nomás nadie le hace caso. Al senador electo no sólo no le dieron la coordinación de la bancada mayoritaria en el Senado, que tanto peleó, sino además ayer la ya presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al saludar a la primera fila de sus invitados especiales en el Teatro Metropólitan, se saltó a Noroña, a quien no le dio beso, y se acercó mejor al tabasqueño Adán Augusto López Hernández. No es la primera vez que el diputado Changoleón, como le dice la oposición a Noroña, ha sufrido desaires del mismo tipo del que ha sido víctima de parte del inquilino de Palacio Nacional. Ayer sólo movió la cabeza, pero seguirá, seguro, defendiendo a la ‘4T’.