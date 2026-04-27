Renuncia César Jáuregui como fiscal de Chihuahua tras entrada y muerte de agentes de EU: Reconoce omisiones

César Jáuregui fue titular de la FIscalía de Chihuahua, y sería uno de los presuntos responsables de permitir la entrada de agentes de la CIA a México.

César Jauregui Moreno renunció a su cargo como titular de la Fiscalía de Chihuahua tras la polémica por el ingreso de agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, que fallecieron en la localidad de Morelos tras el desmantelamiento de laboratorios de droga.

“Con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable a mi cargo como fiscal general del Estado. Mi actuación ha tenido como norte la protección de la sociedad y la acción, con toda la fuerza del Estado, para enfrentar al crimen organizado”, declaró el funcionario en rueda de prensa.

Aseguró que el combate al crimen también implica el respeto a la legalidad y soberanía nacional; sin embargo, reconoció que la muerte de los agentes extranjeros “la información con la que contamos inicialmente era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer a detalle su participación”.

Admitió que hubo omisiones con la información y la gestión institucional, lo que vulneró los mecanismos de control y comunicación que él tenía la obligación de asegurar.

“Reconozco esta responsabilidad política y la necesidad de corregirla”, agregó César Jáuregui.

El ahora exfiscal lamentó que la controversia por la presencia de agentes extranjeros haya restado visibilidad a lo que calificó como un golpe histórico al narcotráfico: la reciente destrucción de uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes en la historia del país.

Enfatizó que la eficacia en el combate al crimen organizado no debe servir como pretexto para ignorar los protocolos legales y de colaboración internacional.

César Jáuregui mencionó que “la exigencia de resultados no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley”.

Sobre la etapa de transición en la Fiscalía, declaró que su salida busca garantizar que las investigaciones sobre estas irregularidades se desarrollen con autonomía y prontitud; exhaustividad en el deslinde de responsabilidades, y el restablecimiento de la confianza pública en la institución.

Igualmente, Jáuregui Moreno evitó dar detalles sobre quién quedará al frente del despacho, señalando que dicha designación es facultad exclusiva de la gobernadora Maru Campos.

Fiscalía reconoce que los agentes estadounidenses no formaban parte del despliegue operativo institucional

Los presuntos agentes de la CIA que participaron en el convoy en Chihuahua no formaban parte del despliegue operativo institucional ni su presencia fue reportada a mandos superiores, informó la fiscal Wendy Chávez.

La titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de El Pinal, reportó que los agentes extranjeros mantuvieron una participación limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y su equipo cercano de seguridad.

Chávez Villanueva precisó que estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales presuntamente de la CIA en su entrada a México, vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto durante la mayor parte del tiempo.

La fiscal Wendy Chávez estableció que no existe evidencia de que se hayan presentado como integrantes de alguna corporación o agencia de seguridad, ni que hayan ejercido funciones de mando, coordinación o ejecución de actos de autoridad durante el operativo realizado en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Chávez Villanueva señaló que existen indicios que apuntan a una posible colaboración de carácter extraoficial entre la CIA y las autoridades de Chihuahua, cuya naturaleza deberá definirse en las siguientes etapas de la investigación.

La funcionaria estatal reiteró que las indagatorias continúan y que la Fiscalía estatal mantendrá coordinación permanente con la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.