Detención de ‘El Jardinero’ desata violencia en Nayarit; piden a la población no salir

En las últimas horas se ha reportado la quema de negocios, detonaciones de armas de fuego y bloqueos carreteros tras darse a conocer la detención de "El Jardinero".

Reportes de incidentes en distintos puntos de Nayarit, principalmente en el municipio de Tecuala, se registraron tras la detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero‘, y su operador financiero, informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con versiones difundidas a nivel local, en Tecuala se reportó la quema de un negocio en la calle México esquina con Iturbide, así como detonaciones de arma de fuego en la cabecera municipal. La información ha sido señalada como preliminar y sin un balance oficial detallado.

Ante las detenciones de los capos del CJNG, el Gobierno del Estado de Nayarit informó que mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para atender la situación. “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones operativas y de prevención para salvaguardar la paz y la tranquilidad social en la entidad”, indicó en un comunicado.

El Gobierno de Nayarit hizo un llamado a la población a mantenerse resguardada en sus hogares tras los hechos de violencia desatados por la detención de "El Jardinero" . (Gobierno de Nayarit)

Además, llamó a la población a evitar la difusión de información no verificada y a resguardarse de manera preventiva. “Se invita a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario”, señaló.

Municipios de Nayarit piden a habitantes permanecer en sus hogares

A nivel municipal, distintos ayuntamientos emitieron llamados similares, tal como ocurrió cuando fue detenido Nemesio Oseguera Cervantes.

En Tecuala, la autoridad exhortó a la población a no salir de sus viviendas. “Se exhorta a toda la población a permanecer en sus hogares y evitar salir a las calles hasta que las autoridades indiquen que la situación esté controlada”, informó.

Diversos municipios en Nayarit, como Tepic, Ahuacatlán o Tecuala, pidieron a sus habitantes permanecer en sus hogares tras los hechos de violencia registrados en el estado. (Muncipio de Tepic)

En Ahuacatlán, el gobierno municipal recomendó evitar traslados no esenciales y mantenerse informados a través de canales oficiales, mientras que en Santa María del Oro se pidió “mantener la calma y permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”.

Por su parte, el gobierno de Tepic informó que mantiene coordinación con instancias estatales y federales para reforzar la seguridad en la capital. “A esta hora, se han reforzado los mecanismos de vigilancia y prevención en la capital, bajo la coordinación de las autoridades estatales y federales con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias tepicenses”, señaló.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada por vías oficiales. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de canales oficiales y permanecer atenta a cualquier actualización”, indicó.

Las autoridades estatales añadieron que se mantiene vigilancia permanente y capacidad de respuesta, en el contexto de los hechos recientes derivados de acciones de fuerzas federales en la entidad.