Segundo trancazo al CJNG del día: García Harfuch confirma detención de operador de ‘El Jardinero’

Horas después de que se confirmó la detención de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó sobre la detención de otros integrante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch dio a conocer la captura de César Alejandro ‘N’, alias ‘El Güero Conta’, quien se desempeñaba como como operador financiero de ‘El Jardinero’, jefe regional del CJNG y uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes al frente de esa organización delictiva.

De acuerdo con la información de autoridades mexicanas, la detención de ‘El Güero Conta’ se realizó en calles del municipio de Zapopan, en Jalisco.

¿Quién es César Alejandro ‘N’, alias ‘El Güero Conta’?

Omar García Harfuch explicó que el segundo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación sirvió para detener a un operador financiero, que se dedicaba al lavado de dinero.

Según la información publicada en el perfil de X de García Harfuch, “‘El Güero Conta’ es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”.

A través de su publicación, García Harfuch explicó que la detención de César Alejandro ‘N’ es un “golpe importante a la estructura financiera” del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”, agregó.

¿Cómo fue la detención de ‘El Jardinero’, uno de los posibles sucesores de ‘El Mencho’?

La tarde de este lunes 27 de abril, García Harfuch confirmó la detención de Audias Flores Silva. Tras confirmar que se trata de uno de los líderes del CJNG, García Harfuch publico videos del operativo en el que se logró la captura de uno de los posibles sucesores de ‘El Mencho’.

Los primeros reportes de la captura de Audias Flores Silva establecen que 520 agentes de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina participaron en el operativo realizado en Nayarit.

Gracias al operativo implementado, la detención de Audias Flores Silva se realizó sin un disparo. Las fuerzas especiales de la Marina localizaron al líder del CJNG en un desagüe en a la comunidad de El Mirador, en Nayarit.

Toda la operación para dar con el paradero de ‘El Jardinero’ habría tomado alrededor de año y medio, según reporteros especializados en la fuente de seguridad.