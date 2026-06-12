Luces, cámara... fusión: Departamento de Justicia de EU autoriza compra de Warner Bros por Paramount

Departamento de Justicia de EU autoriza la compra de Warner Bros por Paramount. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/WarnerBros/Paramount)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró su investigación antimonopolio sobre la fusión de 110 mil millones de dólares entre Paramount y Warner Bros, según fuentes familiarizadas con la decisión.

La agencia federal no exigió modificaciones al acuerdo, el cual estuvo bajo revisión durante los últimos meses, revelaron las fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato debido a que la decisión aún no se anuncia de manera oficial.

Un grupo de fiscales generales estatales, encabezado por California, también investiga la operación, que uniría a dos de los cinco estudios más grandes de Hollywood. Los estados preparan una demanda para intentar bloquear la fusión, según informó Bloomberg previamente.

El Departamento de Justicia no emitió comentarios de inmediato. Paramount tampoco respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Politico informó anteriormente sobre la decisión adoptada por el Departamento de Justicia.

Falta la resolución de la Unión Europea

La adquisición de Warner Bros por parte de Paramount permanece bajo revisión conforme al Reglamento de Subvenciones Extranjeras de la Unión Europea. Los reguladores analizan la participación de fondos de Medio Oriente que contribuyeron al financiamiento de la operación.

La Unión Europea anunció a principios de junio que el 14 de julio será la fecha límite inicial para examinar el acuerdo bajo esa legislación. Esta revisión se suma a una investigación paralela bajo las normas comunitarias de fusiones, cuyo plazo concluye una semana antes.

El escrutinio del bloque europeo, integrado por 27 países, representa uno de los últimos obstáculos para el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, quien superó a Netflix tras varios meses de competencia por la adquisición.

La operación unirá a dos estudios responsables de franquicias y producciones emblemáticas como Casablanca, Harry Potter y Misión Imposible. También integrará a cadenas informativas como CNN y CBS, la plataforma HBO y decenas de canales de televisión por cable.

Capital de Medio Oriente impulsa la operación

Tres fondos de inversión de Medio Oriente acordaron aportar cerca de 24 mil millones de dólares para respaldar financieramente la oferta de Paramount.

Entre ellos figuran el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, la Autoridad de Inversiones de Qatar y la firma L’Imad Holding Co., con sede en Abu Dabi.

Estos fondos son administrados por gobiernos del Golfo Pérsico, que durante años han aportado capital a firmas internacionales de inversión.

Uno de los ejemplos es Apollo Global Management, empresa que participa en el financiamiento de la operación. Mubadala Investment, con sede en Abu Dabi, mantiene una relación de largo plazo con Apollo, mientras que el brazo de capital de riesgo del Fondo de Inversión Pública saudita participa en fondos administrados por la firma estadounidense.

El Reglamento de Subvenciones Extranjeras de la Unión Europea busca evitar que compañías respaldadas por gobiernos extranjeros, como los de los países petroleros del Golfo o China, alteren las condiciones de competencia dentro del bloque.

Si los reguladores detectan irregularidades, podrían abrir una investigación más profunda y exigir a Paramount medidas correctivas para atender las observaciones.