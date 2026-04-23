Accionistas de Warner Bros aprueban fusión de 110 mil mdd con Paramount: ¿Qué sigue?

Paramount deberá pagar una penalización de 7 mil millones de dólares si las autoridades antimonopolio de EU bloquean la fusión con Warner.

Los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron de forma abrumadora a favor de aprobar una fusión con Paramount, pese a la amplia oposición al acuerdo dentro de Hollywood.

Paramount acordó adquirir Warner Bros. por 110 mil millones de dólares en febrero, superando a Netflix tras una puja que se extendió durante varios meses. Los accionistas recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción de Warner Bros. que posean una vez que se concrete el acuerdo.

La operación aún enfrenta revisiones antimonopolio en varias jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. En caso de que la transacción no se cierre antes del 30 de septiembre, los accionistas recibirán 25 centavos por acción por cada trimestre adicional hasta su conclusión, como parte de una llamada ‘ticking fee’.

“Esperamos concretar la transacción en los próximos meses y materializar la creación de una empresa de medios y entretenimiento de nueva generación que sirva mejor tanto a la comunidad creativa como a los consumidores”, señaló un portavoz de Paramount en un comunicado.

Accionistas rechazan paquete salarial del CEO de Warner Bros.

Los accionistas también votaron en contra del paquete de compensación del director ejecutivo, David Zaslav. El asesor de voto Institutional Shareholder Services recomendó en abril rechazar el esquema, que acelera incentivos en acciones valorados en más de 500 millones de dólares e incluye hasta 335 millones en reembolsos fiscales potenciales, calificándolo como “uno de los mayores paquetes de salida observados”.

No obstante, la votación sobre la compensación no es vinculante.

Hollywood se opone a la fusión

Actores, guionistas, directores y otros integrantes de la industria del entretenimiento se han manifestado en contra de la fusión entre Warner Bros. y Paramount, al advertir posibles pérdidas de empleo, mayores costos de producción y menos opciones para el público.

Más de 4 mil actores, entre ellos Joaquin Phoenix, Glenn Close y Bryan Cranston, firmaron una carta abierta en rechazo al acuerdo a inicios de este mes.

La senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó tras la votación que el acuerdo aún no está cerrado.

“Los fiscales generales estatales en todo el país están tomando medidas para detener este desastre antimonopolio. Debemos continuar esta lucha”, señaló.

¿Qué planes tiene Paramount si se concreta fusión con Warner?

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha reiterado su compromiso de incrementar la producción cinematográfica, con planes de estrenar al menos 30 películas en salas de cine.

También indicó que la compañía mantendrá el estreno exclusivo en salas de cine durante al menos 45 días antes de cualquier distribución adicional.

Si los reguladores bloquean la operación, Paramount deberá pagar una penalización de 7 mil millones de dólares. Además, la empresa ya desembolsó 2 mil 800 millones de dólares como compensación a Netflix tras la cancelación de un acuerdo previo con Warner Bros.