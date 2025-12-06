¿Quién es David Zazla, el ejecutivo de Warner que tendrá una fortuna de mil millones de dólares?

Durante años, uno de los ejecutivos mejor pagados de la industria de medios, Zaslav, de 65 años, acumuló más de 200 millones de dólares en salario

La adquisición de 72 mil millones de dólares de Netflix Inc. por Warner Bros. Discovery Inc. es un triunfo para los accionistas, cuyas acciones están siendo compradas por más del triple de su valor apenas en abril.

Sin embargo, hay otro gran ganador: el director ejecutivo David Zaslav, quien está listo para convertirse en multimillonario si la operación se concreta.

La fortuna de David Zaslav, ejecutivo de Warner

Durante años, uno de los ejecutivos mejor pagados de la industria de medios, Zaslav, de 65 años, acumuló más de 200 millones de dólares en salario y bonos en efectivo durante casi dos décadas al frente del estudio con sede en Nueva York.

Eso atrajo críticas, pues recibió enormes paquetes de compensación, incluso cuando la compañía despidió a cientos de empleados y sufrió una serie de cambios estratégicos embarazosos.

Una parte importante de la compensación de Zaslav no ha rendido como se esperaba en los últimos años.

Las opciones que le fueron otorgadas alrededor de la fusión entre Discovery y Warner Bros. estaban valuadas en más de 200 millones de dólares en el informe proxy de 2021.

Debido al bajo precio de las acciones, esas opciones están actualmente fuera del dinero y serán inútiles incluso con el nuevo acuerdo.

Pero una controvertida renegociación de contrato a inicios de este año le dio al CEO una nueva oportunidad para incrementar enormemente su fortuna, otorgándole nuevas opciones valuadas en más de 400 millones de dólares al precio de adquisición de Netflix y posicionándolo para convertirse en uno de los pocos ejecutivos —que no son fundadores— en alcanzar una fortuna neta de mil millones de dólares.

¿Qué beneficios tenía Zaslav con el nuevo contrato?

La desproporcionada compensación de Zaslav se convirtió en blanco de críticas este año. Con las acciones de Warner Bros. alrededor de 10 dólares, el precio estaba más de 60 por ciento por debajo de su máximo de abril de 2022.

Aun así, el estudio reveló en su proxy que pagó a Zaslav casi 52 millones de dólares en 2024, incluidos más de 21 millones en premios por desempeño por sexto año consecutivo.

Críticas por el paquete salarial de Zaslav

La mayoría de los accionistas rechazó el paquete salarial de Zaslav en una votación consultiva en la asamblea anual de junio.

“Es un salario sorprendentemente alto para lo que no puede considerarse un desempeño exitoso”, dijo el expresidente de ESPN, John Skipper, en el pódcast Pablo Torre Finds Out.

En un comunicado, la junta directiva dijo que “valora las opiniones de todos sus accionistas y toma muy en serio los resultados de la votación anual sobre compensación ejecutiva”.

Apenas una semana después, Zaslav firmó un nuevo contrato que extendió su permanencia hasta 2030 y le otorgó aproximadamente 23 millones de opciones sobre acciones.

El paquete previo incluía opciones con un precio de ejercicio de al menos 35 dólares por acción, lo que las hacía inútiles a menos que pudiera triplicar el valor actual de la compañía.

El nuevo lote de opciones venía con una meta más alcanzable, ligeramente superior a 10 dólares por acción, lo que las hacía valiosas con solo un incremento modesto.

Pero había una condición: la mayoría solo podría ejercerse si Zaslav lograba llevar a cabo una escisión de las cadenas de cable antes de finales de 2026.

En noviembre, la compañía amplió esa definición, aclarando que las opciones de Zaslav seguirían siendo elegibles si el estudio entraba en cualquier proceso de cambio de control.

Ese ajuste significó que las opciones se activarían sin importar cómo se estructurara el acuerdo y sin importar si el comprador fuera Paramount Skydance Corp., Netflix u otro postor.

¿A cuánto asciende su fortuna con la venta de Warner a Netflix?

Después de recibir varias ofertas mejoradas esta semana, Netflix anunció el viernes que adquirió los activos de streaming del estudio.

Una vez que el acuerdo cierre, las opciones de Zaslav vinculadas con su contrato de 2025 valdrán alrededor de 420 millones de dólares, según el precio ofertado por Netflix de 27.75 dólares por acción en efectivo y acciones.

Además de sus opciones, salario y bonos, Zaslav actualmente posee acciones de Warner Bros. valuadas en aproximadamente 186 millones de dólares al precio ofrecido.

La adquisición también activará términos de cambio de control que acelerarán la adjudicación de casi 6.3 millones de unidades de acciones restringidas otorgadas previamente a Zaslav, valuadas en más de 170 millones de dólares.

Se espera que la compra de los activos de streaming se cierre en 12 a 18 meses, con una revisión antimonopolio que atraerá un intenso escrutinio.