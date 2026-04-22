Kim Shantal tiene nueva rival en Supernova Génesis 2026: Karely Ruiz suple a Lupita Villalobos

Karely Ruiz es la nueva rival de Kim Shantal para Supernova Strikers Génesis 2026 tras la baja de Lupita Villalobos, quien presentó un problema de salud y por recomendación médica no puede subir al ring.

Anteriormente, Poncho de Nigris, organizador de Ring Royale, había contemplado a Marcela Mistral para el evento; sin embargo, más adelantó que Karely Ruiz sería quien sustituiría a la integrante de Las Alucines.

La cartelera de Supernova Génesis ya había sufrido modificaciones previamente, como ocurrió con la baja de Samadhi Zendejas, quien fue reemplazada por Flor Vigna en la pelea frente a Alana Flores.

Kim Shantal pelea en Supernova Strikers Génesis 2026. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión de Supernova Strikers 2026 EN VIVO?

Supernova Strikers 2026 se convirtió en el primer evento en vivo de Netflix producido en México, además de marcar un precedente como el primer espectáculo de este tipo en América Latina.

La transmisión será exclusiva de Netflix a partir de las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México) y no tendrá costo adicional para suscriptores, quienes también podrán acceder posteriormente a las repeticiones de los combates.

Sin embargo, no toda la cartelera será transmitida, ya que el combate entre Milica y Ari Geli se llevará a cabo antes de que inicie la emisión oficial.

Combates de Supernova 2026: ¿Quiénes pelean en el evento?

La cartelera completa de Supernova Strikers Génesis 2026 contempla un total de seis combates a lo largo de la noche, siendo el enfrentamiento estelar el de Alana Flores contra Flor Vigna.

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

Karely Ruiz (México) vs. Kim Shantal (México)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Alana Flores (México) vs. Florencia Vigna (Argentina)

Alana Flores protagoniza la pelea estelar contra Flor Vigna en Supernova Strikers Génesis 2026. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Por qué no peleará Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026?

Lupita Villalobos no participará en Supernova debido a un problema conocido como hematoma subdural, que ocurre cuando se acumula sangre entre el cerebro y su capa externa protectora, generalmente tras un golpe en la cabeza, informó Mayo Clinic.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la CDMX, y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural”, informó la organización en un comunicado.

Ante este diagnóstico, los especialistas determinaron que no podía subir al ring frente a Kim Shantal, con el objetivo de priorizar su integridad física. “La salud y la protección de quienes participan en nuestros eventos son una prioridad, el boxeo no se improvisa (...) Esta decisión puede generar molestias, pero su bienestar es más importante y está por encima de cualquier aspecto”.