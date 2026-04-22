‘Se me cayó el mundo’: Lupita Villalobos habla sobre su salida de ‘Supernova Génesis’

Lupita Villalobos tiene la esperanza de poder hacer su caminata al ring de ‘Supernova Génesis’, aunque no peleará. (Foto: Netflix Press)

Luego de pasar cinco días hospitalizada, la influencer Lupita Villalobos compartió cómo se encuentra tras su diagnóstico de hematoma subdural, un problema de salud que la obligó a cancelar su participación en Supernova Génesis.

La integrante de Las Alucines compartió que por ahora debe centrarse en su recuperación, ya que presenta algunas secuelas como problemas de coordinación; sin embargo, se siente mal por no poder subir al ring en el evento de box amateur.

“Me siento súper triste, llevo meses preparándome”, comentó en un video que compartió en sus redes sociales, en donde dijo que la primera persona en saber de su diagnóstico fue Kim Shantal, quien sería su contrincante este fin de semana.

¿Por qué hospitalizaron a Lupita Villalobos?

Lupita comentó que el primer síntoma que presentó fue un dolor de cabeza intenso durante días, a lo largo de los cuales el problema de salud empeoró: “Me producía sordera, mareo, vómito y se me iba la vista”, comentó.

Ante esta situación, Lupita acudió al hospital el pasado viernes 17 de abril, en donde tomaron la decisión de internarla y hacerle estudios, en los cuales se mostró que padece un hematoma subdural.

Este es un problema que se presenta cuando la sangre se acumula entre la cubierta del cerebro y la superficie, el cual suele aparecer como resultado de un traumatismo, de acuerdo con Mayo Clinic.

Lupita Villalobos se pierde Supernova: Genesis. (Netflix via AP)

Una vez que detectaron el problema, enviaron los estudios a los organizadores del evento y a la Comisión de Box de la Ciudad de México, quienes le informaron que no está apta para realizar la pelea.

“Cuando se me da esta noticia, obviamente me puse súper triste, tengo meses preparándome y de repente me dicen: ‘no, no vas a poder pelear’. No manches, se me vino el mundo abajo, pero logré entender que la salud es primero”, compartió.

¿Qué le dijo Kim Shantal a Lupita Villalobos?

Al conocer el veredicto de las autoridades del boxeo, Lupita Villalobos se comunicó de inmediato con la modelo Kim Shantal, ya que, a pesar de la polémica, quería informarle directamente lo que estaba pasando.

“Cuando le mandé los mensajes yo no esperaba respuesta (...) pero fue súper linda”, comentó. La también creadora de contenido se ofreció a ayudar a Lupita en la medida de lo posible y le recordó que lo primero es la salud.

“Lo primero que me dijo es: ‘¿Cómo estás, cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Dime qué hago, no te preocupes, tú preocúpate por tu salud’”, recuerda que le indicó, una respuesta que hizo a Villalobos sentirse más tranquila.

¿Lupita Villalobos estará en ‘Supernova Génesis’?

Lupita Villalobos explicó que los organizadores de Supernova Génesis 2026 han estado al tanto de su salud desde el primer momento y le abrieron las puertas para estar presente en el evento, siempre y cuando no pelee.

Es por este motivo que ella desea acudir para estar cerca de sus seguidores y disfrutar del evento, incluso cuando no esté en el ring: “He platicado con mi equipo y les dije que me encantaría estar en Supernova”, comentó.

Y, dado que ya estaba todo planeado para su pelea con Kim Shantal, Lupita tiene la esperanza de poder hacer su caminata hacia el cuadrilátero, participando de forma simbólica en el evento.

“He platicado la posibilidad de hacer mi entrada de alguna manera, poder ir, saludarlos y estar presentes para vivir un poquito de lo que teníamos planeado”, indicó. Por ahora deberá llevar un proceso de recuperación.

“Lo que queda de mí es cuidarme, hacer caso de todas las indicaciones y estar en rehabilitación”, señaló en el clip, debido a que, a causa del hematoma, presentó problemas de coordinación y motricidad, los cuales aseguró son comunes tras este padecimiento.