Poncho de Nigris postula a Marcela Mistral para Supernova tras baja de Lupita Villalobos: ‘Les conviene más’

La cartelera de Supernova Strikers Génesis 2026 sufrió un giro inesperado tras la baja de Lupita Villalobos, quien quedó fuera de su combate por un problema de salud.

Su salida abrió de inmediato la conversación sobre posibles reemplazos, donde el nombre de Marcela Mistral, ganadora en Ring Royale, comenzó a tomar fuerza impulsado por su esposo, Poncho de Nigris.

Marcela Mistral ganó su pelea para Ring Royale. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la participación de Marcela Mistral en Supernova?

El exintegrante de La Casa de los Famosos reveló que la organización inicialmente buscó a Karely Ruiz para subir nuevamente al ring, pero una cláusula contractual se lo impide por ahora.

Ante ese escenario, puso sobre la mesa a Marcela Mistral: “Ahí está la campeona Marcela, les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores”, aseguró, además dejó abierta la puerta para negociaciones.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos (de Las Alucines) y le hablaron a Karely Ruiz, por contrato no puede pelear allá por 6 meses, pero si alguien habla conmigo, entonces puedo ver qué podemos hacer para que se haga posible y no tiene penalización (...) ¿Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos cosas por hablar”, agregó.

Lejos de confrontar, De Nigris afirmó que su intención es sumar a la organización, incluso en medio de otros ajustes dentro del evento, como la pelea entre Alana y la argentina Flor Vigna, quien se sumó al evento tras la salida de Samadhi Zendejas:

“Estamos para sumar, si es necesario apoyarlos en lo que necesiten, ahí estamos, veo que andan batallando con su pelea estelar, estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente, que les vaya conmadre, la competencia siempre es buena”, escribió en X.

¿Por qué no va a pelear Lupita Villalobos en Supernova Strikers 2026?

La organización confirmó la baja a través de un comunicado oficial, donde detallaron que la influencer no recibió autorización médica para competir:

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la CDMX, y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural”.

Ante este panorama, los especialistas determinaron que no podía subir al ring frente a Kim Shantal, priorizando su integridad física.“La salud y la protección de quienes participan en nuestros eventos son una prioridad, el boxeo no se improvisa, existen protocolos claros y deben cumplirse (...) Esta decisión puede generar molestias, pero su bienestar es más importante y está por encima de cualquier aspecto”.

Supernova Strikers Génesis adelantó que en los próximos días dará a conocer quién ocupará el lugar vacante en la pelea.

¿Qué es un hematoma subdural, problema que tiene Lupita Villalobos?

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre el cerebro y su capa externa protectora, generalmente provocada por un golpe en la cabeza que rompe pequeñas venas. Según la Mayo Clinic, este tipo de lesión puede generar presión sobre el cerebro, por lo que se considera una urgencia médica.

Los síntomas dependen de la gravedad del sangrado: pueden aparecer de forma inmediata con dolor de cabeza intenso, vómito, confusión o pérdida de la conciencia, o desarrollarse de manera progresiva con el paso de los días.

Sobre este tipo de lesiones en el boxeo, el excampeón mundial Julio César Chávez ha advertido sobre ciertos riesgos del uso de la careta:

“Es más peligroso pelear con careta que sin ella, los golpes retumban, no es lo mismo pelear sin ella porque te pegan y los recibes, con eso es doble golpe, el que te dan y el que reabsorbe el cojín y te golpea también (...) muchos boxeadores sufren problemas del cerebro en el entrenamiento”, explicó en entrevista con Adrián Marcelo.