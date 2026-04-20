‘Nocaut’ para Lupita Villalobos: Influencer queda fuera de pelea de Supernova 2026 por hematoma

La cartelera de Supernova: Génesis, el evento en vivo que marcará un precedente para Netflix en México, sufrió una modificación de último momento tras confirmarse la baja de la influencer Lupita Villalobos, quien no podrá subir al ring debido a un problema de salud.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido este 20 de abril, a menos de una semana de la función programada en la Arena Ciudad de México.

¿Por qué Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova 2026?

El comunicado oficial de Supernova Genesis detalla que la decisión se tomó tras evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos, quien fue diagnosticada con un hematoma subdural.

“Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México”, dice el mensaje.

La organización enfatizó que la influencer se encuentra estable y bajo supervisión médica, “enfocada en su recuperación”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se subrayó que la salud de los participantes es prioritaria dentro del proyecto: “En Supernova, la salud y la protección de quienes participan en nuestros eventos son una prioridad. En el boxeo no se improvisa: existen protocolos claros que deben cumplirse”, señalaron.

La organización reiteró que trabaja de manera coordinada con autoridades especializadas como el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México para garantizar que cada decisión se tome bajo los más altos estándares médicos y deportivos.

También reconocieron el impacto que puede tener la noticia entre el público. “Sabemos que esta decisión puede generar inconformidad entre quienes esperaban ver a Lupita en el ring; sin embargo, su bienestar es lo más importante”.

¿Quién podría reemplazar a Lupita Villalobos en Supernova: Génesis?

Villalobos estaba contemplada dentro de un grupo de combates protagonizados por influencers, músicos y figuras digitales. Tras su salida, la organización confirmó que ya trabaja en un reemplazo: “Supernova se encuentra trabajando en la definición de una nueva rival para Kim Shantal, la cual será anunciada en los próximos días”.

Poncho De Nigris, organizador de Ring Royale, se pronunció en redes sociales sobre la situación y ofreció apoyo: “Estamos para sumar. Si es necesario apoyarlos en lo que necesiten ahí estamos, veo que andan batallando con su pelea estelar”.

En otro mensaje, agregó: “Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de Ring Royale… por contrato no puede pelear allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver qué podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización”.

Supernova y Netflix: Un evento inédito en México

Supernova: Génesis representa un paso relevante para Netflix en la región, al tratarse de su primer evento en vivo en México y también el primero de este tipo en Latinoamérica.

“Nos llena de emoción y nos llena de una gran responsabilidad poder hacer este tipo de contenidos”, declaró Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y de Licencias en Latinoamérica de Netflix.

El formato combina combates de box amateur con presentaciones musicales y segmentos de comedia, en una propuesta que busca integrar distintos tipos de entretenimiento en un solo escenario. “Es la primera vez que estamos haciendo que todo funcione en un mismo set, en un mismo espacio, para un mismo público”, explicó Leconte.

Entre los artistas confirmados para la parte musical se encuentran Carín León, Ozuna y Óscar Maydon, mientras que el apartado deportivo incluye combates con figuras como Mario Bautista, Kim Shantal, Aaron Mercury y Alana.

¿Cuándo es Supernova Génesis?

El evento, programado para el domingo 26 de abril, se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México, recinto con capacidad para 20 mil asistentes, y tendrá una duración aproximada de cinco horas.

A pesar de este ajuste, el evento mantiene su programación general y continúa como uno de los proyectos más ambiciosos en la convergencia entre deporte y entretenimiento digital en la región.

La transmisión en vivo, la presencia de público en la arena y la combinación de disciplinas forman parte de una estrategia que busca replicar modelos de espectáculos masivos en otros mercados.

“Vamos a ser muy conscientes de qué fue lo que más resonó, no solo en los espectadores, sino en las conversaciones externas, para seguir replicando este tipo de shows”, concluyó Leconte.

Con información de AP