‘A salvar el show’: Poncho de Nigris adelanta a Karely Ruiz como peleadora en Supernova 2026

Luego de que, por salud, Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova Strikers: Génesis 2026, Poncho de Nigris dio a conocer que será la influencer Karely Ruiz quien entrará ‘al quite’ contra Kim Shantal, ex La Granja VIP.

Apenas el lunes, la organización de Supernova Boxing dio a conocer en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México que la influencer no estaba en condiciones de pelear.

Previamente, el influencer y empresario regiomontano ya había dado a conocer que Supernova buscaba a Karely pero que necesitaban del ‘visto bueno’ de Ring Royale por contrato, el cual habría logrado el evento de la Ciudad de México.

Poncho de Nigris revela que Karely Ruiz peleará en Supernova 2026

Por medio de sus redes sociales, Poncho de Nigris informó que Karely Ruiz estaba cerrada con Supernova. “Tenemos representante de Ring Royale en Supernova. ¡Con todo, Karely! A salvar el show”, expresó.

En horas anteriores, Poncho de Nigris había precisado que “por contrato, no puede pelear Karely allá por 6 meses”; sin embargo, dejó la posibilidad abierta: “si alguien habla conmigo, puedo ver qué podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización”.

El presentador de TV no perdió la oportunidad para candidatear a su esposa, Marcela Mistral: “¡Ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores”, expresó.

Poco después, dejó un mensaje abierto para asegurar que estaba dispuesto a realizar cualquier negociación.

“Estamos para sumar. Si es necesario apoyarlos en lo que necesiten, ahí estamos. Veo que andan batallando con su pelea estelar, estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente. Que les vaya con madre que la competencia siempre es buena”, escribió.

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos?

El lunes, Supernova dio a conocer que Lupita Villalbos había sido diagnosticada con un hematoma subdural, es decir, una acumulación de sangre cerca del cerebro, el cual se puede formar después de un traumatismo y que puede llegar a ser mortal.

Luego de que la influencer visitó el hospital por un intenso dolor de cabeza, precisaron que Villalobis “no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México”.

Asimismo, dieron a conocer que la participación de Kim Shantal no se cancelaba, sino que en las próximas horas darían a conocer quién sería su rival sobre el ring.

¿Cómo le ha ido a Karely Ruiz en sus peleas?

Esto implicará la tercera pelea no profesional para Karely Ruiz, quien tiene un récord de una victoria y una derrota. La primera fue a principios de 2025, cuando peleó en Colombia como parte del evento Stream Fighters, en donde venció por nocaut técnico a Karina García.

En marzo pasado, Karely regresó ahora para pelear ante Marcela Mistral, con quien ‘arregló’ un viejo pleito que inició durante un programa de televisión en donde la esposa de Poncho de Nigris la cuestionó sobre su quehacer en redes sociales: la venta de contenido exclusivo.