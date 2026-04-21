León vs. América EN VIVO HOY: ¿A qué hora ver el partido por la Jornada 16 de la Liga MX?

León y América chocan en la Jornada 16 en encuentro definitivo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Club América, Club León, IA Gemini).

Este martes en la Jornada 16 del Clausura 2026 se juega un partido con tintes de ‘todo o nada’: León y Club América chocan en un duelo directo por los puestos de clasificación a la Liguilla de la Liga MX.

Ambos equipos llegan empatados con 22 puntos, lo que convierte este enfrentamiento en un cruce clave cuando se definen los últimos puestos a la postemporada en la penúltima fecha del torneo.

León vs. América: Fecha, hora, sede y todo sobre el juego por la J16

El partido se disputará este martes 21 de abril en el Estadio Nou Camp de León, con el silbatazo inicial programado para las 21:06 horas. El encuentro se podrá ver mediante streaming de paga y TV restringida.

Partido : León vs. América

: León vs. América Instancia : Jornada 16 del Clausura 2026

: Jornada 16 del Clausura 2026 Fecha : martes 21 de abril de 2026

: martes 21 de abril de 2026 Hora : 21:06 horas (tiempo del centro de México)

: 21:06 horas (tiempo del centro de México) Sede : Nou Camp de León, Guanajuato

: Nou Camp de León, Guanajuato Transmisión: TV de paga, streaming

La cercanía en la tabla obliga a los dos clubes a buscar la victoria para no depender de combinaciones en la última jornada del campeonato o, en su defecto, de quedar sin posibilidades terminada esta fecha.

León vs. América hoy: Así llegan los equipos a la Jornada 16 de la Liga MX

El contexto competitivo coloca a León y América en una situación límite. Ambos equipos forman parte del grupo que pelea por mantenerse dentro de los primeros ocho lugares, junto con Atlas, lo que incrementa la presión por sumar tres puntos en este enfrentamiento directo.

América llega tras vencer 2-1 a Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX, resultado que le permitió escalar al sexto puesto, aunque con la misma cantidad de unidades que León y Atlas. Esta igualdad obliga al conjunto azulcrema a mantener una racha positiva para sostenerse en zona de clasificación.

Los ‘esmeraldas’ de León también llega con inercia positiva luego de imponerse 3-1 a Juárez. El equipo de los ‘panzas verdes’ sumó puntos clave que lo mantienen en la pelea, pero enfrenta un escenario similar al de su rival: cualquier tropiezo podría comprometer su presencia en la fase final.

El resultado de este partido tendrá implicaciones directas en la tabla general. El ganador podría asegurar su lugar en la Liguilla si se combinan otros resultados, mientras que el perdedor quedaría condicionado a la última jornada, o, en el peor de los casos, eliminado.

Jornada 16 Liga MX: ¿Qué otros partidos se juegan en la ‘fecha doble’ del torneo?

La Jornada 16 se disputa entre martes y miércoles con varios equipos aún en disputa por los boletos a la Liguilla. Entre los encuentros del martes destacan Querétaro vs. Cruz Azul, Pumas UNAM vs. Juárez y Monterrey vs. Puebla, además del ya mencionado León vs. América.

Para el miércoles, el calendario incluye duelos como Atlas vs. Tigres UANL, San Luis vs. Santos Laguna, Mazatlán vs. Toluca, Necaxa vs. Guadalajara y Tijuana vs. Pachuca, casi todos los juegos con implicaciones en la tabla general.

Cabe destacar que Juárez, Querétaro, Monterrey y San Luis se quedaron con posibilidades prácticamente nulas de calificar, mientras que para Puebla, Mazatlán y Santos ya no hay matemáticas que los metan en la ‘fiesta grande’.