¡Qué no te saquen la roja! Hoy No Circula para este lunes 8 de junio en CDMX y Edomex

Para este lunes 8 de junio los autos con engomado amarillo no circulan (Foto: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Antes de arrancar el motor este lunes 8 de junio, vale la pena revisar el calendario del programa Hoy No Circula. Una distracción puede terminar en multa, envío al corralón y un gasto inesperado para miles de automovilistas que transitan diariamente por la Ciudad de México y el Estado de México.

La medida ambiental se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la capital, así como en municipios conurbados del Edomex y otras zonas metropolitanas contempladas por el programa. Para este inicio de semana, las restricciones aplican desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el lunes 8 de junio en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este lunes 8 de junio deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado amarillo .

. Terminación de placa 5 y 6 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción estará vigente durante todo el horario establecido por las autoridades ambientales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cabe recordar que, en caso de contingencia ambiental por ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar medidas extraordinarias y ampliar las restricciones mediante el llamado Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos SÍ circulan el lunes 8 de junio?

Los vehículos exentos del programa y que podrán circular con normalidad este lunes son:

Automóviles con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con placas para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos.

Transporte público.

Algunas unidades de carga y transporte escolar con autorización correspondiente.

Estas excepciones permanecen vigentes mientras no se declare una contingencia ambiental que modifique temporalmente las reglas de circulación.

¿Habrá restricciones para el Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el Mundial?

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y la CAMe no han anunciado modificaciones al programa Hoy No Circula con motivo del Mundial 2026.

Aunque la capital mexicana será una de las sedes del torneo y se espera una importante movilidad de turistas y aficionados, las reglas vigentes continúan operando de manera habitual. Cualquier ajuste especial relacionado con el Mundial deberá ser informado oficialmente por las autoridades ambientales y de movilidad en los próximos meses.

Por ahora, el llamado para los conductores es el mismo: revisar el calendario correspondiente a su vehículo y mantenerse atentos a posibles contingencias ambientales que puedan endurecer las restricciones de circulación.