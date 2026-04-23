Inflación ‘sorprende’ a mexicanos: Desacelera a 4.53% en primera quincena de abril

La inflación anual de México se desaceleró ligeramente menos de lo esperado a principios de abril, lo que podría mantener abierta la posibilidad de un segundo recorte consecutivo de las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria del Banco de México.

Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios al consumidor aumentaron un 4.53 por ciento en las dos primeras semanas de abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra se situó ligeramente por encima de la estimación media del 4.50 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y por debajo del 4.55 por ciento registrado a finales de marzo.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se desaceleró al 4.27 por ciento interanual, frente al 4.44 por ciento de finales de marzo. Esta tasa, seguida de cerca por el banco central, se ajustó a la estimación media de los analistas, que era del 4.26 por ciento. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3 por ciento, con un margen de error de un punto porcentual.

Según un comunicado del Instituto Nacional de Estadística, los tomates, los chiles serranos y las tarifas de los autobuses urbanos registraron los mayores aumentos de precio a principios de abril. Por el contrario, la electricidad, los tomates verdes, los billetes de avión y el pollo experimentaron las mayores bajas.

¿Cómo quedaron las tasas de interés de Banxico en marzo?

Banxico, como se conoce al banco central, reanudó su política monetaria expansiva el mes pasado tras la pausa realizada en la reunión de febrero, reduciendo su tasa de referencia en un cuarto de punto, hasta el 6.75 por ciento. Esta decisión puso de manifiesto la divergencia entre los responsables de la política monetaria respecto a la trayectoria de la inflación, de la cual depende el momento de una nueva reducción de las tasas a corto plazo, tal como lo han anunciado.

Tres miembros del consejo votaron a favor del recorte, mientras que dos apoyaron mantener los tipos en el 7 por ciento, debido a la preocupación por una supuesta pérdida de credibilidad en las previsiones de inflación del banco, que sitúan los precios de nuevo en el rango objetivo en el segundo trimestre de 2027.

«Hemos revisado al alza nuestras previsiones de inflación una vez más, pero siguen estando muy por debajo de las expectativas del mercado», señaló Jonathan Heath, miembro del consejo de administración de Banxico, en las actas de la reunión de marzo. «Estas expectativas no sugieren que se vaya a alcanzar el objetivo en 2027, y dicho objetivo se ve aún más comprometido al reducir el tipo de interés de referencia».

Mientras tanto, Galia Borja, miembro del consejo de administración de Banxico, hizo hincapié en que el conflicto en Oriente Medio ya había provocado un alza en los precios del petróleo y una mayor volatilidad financiera, creando nuevos riesgos inflacionarios que el banco central debe tener en cuenta.