inflación en México: Este es el plan de Hacienda para contener los precios de la canasta básica

El plan de Hacienda contra la inflación en México incluye estímulos a las gasolinas y acuerdos con productores.

Tras el repunte de la inflación en México —impulsado por el precio del jitomate, entre otros productos— México presentó un plan para contener el alza de precios este jueves 16 de abril.

Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que el plan contra la inflación en México consiste en subsidios a gasolinas, acuerdos con productores y cadenas comerciales.

Además, aseguró el funcionario, se implementarán medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

Lerma Cotera subrayó que la inflación es una variable clave por su efecto directo sobre el consumo de los hogares y el poder adquisitivo.

¿De cuánto es la inflación en México?

El Índice Nacional de Precios Consumidor se ubicó en 4.6 por ciento a tasa anual en la última quincena de marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra está por encima del objetivo permanente del Banco de México de 3 por ciento, aunque el Gobierno de México ha señalado que el nivel permanece dentro de rangos históricamente manejables.

El subsecretario de Hacienda situó el comportamiento reciente en perspectiva histórica, al recordar episodios inflacionarios significativamente más elevados, como el choque derivado de la liberalización de gasolinas en 2017 y la presión global sobre materias primas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

¿Por qué sube la inflación, según la Secretaría de Hacienda?

Lerma Cotera atribuyó buena parte del repunte de los precios en México a a factores transitorios, especialmente a la inflación no subyacente, impulsada por choques de oferta en productos agropecuarios.

Dijo que “particularmente en el jitomate se observó en diciembre pasado en climas muy diferentes que afectaron los cultivos agrícolas” y que está ”impactando precisamente en estos momentos por una falta de oferta”.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda detalló un paquete de medidas para limitar el traslado de costos al consumidor final.

Algunas de las medidas más importantes son los estímulos fiscales a combustibles mediante una reducción del IEPS, herramienta utilizada desde 2018 para suavizar la volatilidad internacional de energéticos.

“Particularmente, estamos aplicando estímulos a las gasolinas”, explicó.

Además, México ratificó acuerdos con distribuidores para fijar topes máximos en los precios de la gasolina regular y el diésel, con el objetivo de contener presiones sobre transporte, logística y alimentos.

“Recientemente la presidenta Sheinbaum hizo un acuerdo con los gasolineros desde marzo del 2025, el precio de la gasolina regular se acordó que se mantuviera en niveles máximos de 23,99 (pesos) (1,39 dólares) y recientemente también hemos llegado a un acuerdo con los grupos gasolineros para que el diésel se mantenga en rangos que no excedan los 28 pesos (1,62 dólares) por litro”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la estrategia. “Aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras, la inflación está contenida”, aseguró.

La mandataria sostuvo que, sin la intervención del Estado vía subsidios fiscales, los precios de combustibles serían sustancialmente superiores.

El Gobierno también anunció mesas de trabajo con productores agrícolas, comercializadores y cadenas minoristas para corregir distorsiones en productos como jitomate, tortilla, papa y cebolla, cuyo encarecimiento presionó la inflación en marzo.

Con informacion de EFE.