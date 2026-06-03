¡Messi va contra Cruz Azul o Toluca! ¿Cuándo y dónde es la Campeones Cup 2026?

Toluca y Cruz Azul deberán definir en el Campeón de Campeones al representante de la Liga MX para enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi.

Lionel Messi ya espera las diabluras del Toluca o el arrollador paso de ‘La Máquina’. El Inter Miami recibirá en la final de la Campeones Cup 2026 al representante de la Liga MX, en un torneo que enfrenta a los campeones de la MLS y del futbol mexicano.

Toluca y Cruz Azul son los candidatos para representar al futbol mexicano e impedir que siga creciendo el palmarés del astro argentino en el futbol estadounidense. Inter Miami disputará el torneo tras coronarse campeón de la MLS Cup 2025, mientras que escarlatas y cementeros deberán definir su boleto en el Campeón de Campeones 2026.

La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, llegará como actual monarca de la Liga MX tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026, mientras que Toluca lo hará como campeón de la Concachampions luego de derrotar a Tigres en una dramática tanda de penales.

¿Cuándo y dónde se jugará la Campeones Cup 2026?

La Campeones Cup 2026 se disputará el próximo 16 de septiembre en el Nu Stadium, inmueble donde el Inter Miami ejercerá como local.

El encuentro se jugará a partido único y reunirá al campeón de la MLS Cup con el campeón absoluto de la temporada 2025-2026 de la Liga MX. Los organizadores del torneo confirmaron que podrá seguirse a través de Apple TV.

En caso de que Toluca resulte ganador, será la primera vez que el Inter Miami enfrente a los ‘Diablos’. Sin embargo, Messi ya tiene antecedentes frente a Cruz Azul, equipo al que enfrentó en el partido inaugural de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, donde marcó el gol de la victoria con un tiro libre en los minutos finales del encuentro.

¿Qué es la Campeones Cup y por qué la jugará Inter Miami?

La Campeones Cup nació en 2018 como parte de la alianza deportiva entre la MLS y la Liga MX y se ha convertido en uno de los principales duelos entre clubes de México y Estados Unidos, además de la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Inter Miami disputará la edición 2026 gracias a que conquistó la MLS Cup 2025, el primer campeonato de liga en la historia de la institución. El equipo encabezado por Lionel Messi derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final y obtuvo automáticamente el boleto para representar a la MLS.

Será la primera ocasión en que el club de Florida participe en esta competición. Además, llega con antecedentes positivos frente a equipos mexicanos, ya que el año pasado ganó los cuatro partidos que disputó contra clubes de la Liga MX en la Leagues Cup.

Messi Messi enfrentó a Cruz Azul en 2023 en el primer partido de la Leagues Cup. [Fotografía. EFE] (Alberto Boal/EFE)

¿Cuándo será el Campeón de Campeones de la Liga MX?

El representante mexicano se definirá el próximo 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de California, donde Toluca y Cruz Azul disputarán el Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026.

El ganador obtendrá el título que distingue al mejor equipo del año futbolístico en México y, además, conseguirá el boleto para enfrentar al Inter Miami en la Campeones Cup.

Toluca afronta este compromiso como campeón del Apertura 2025 y vigente monarca de la Campeones Cup. Los ‘Diablos Rojos’ también llegan impulsados por la obtención de la Concacaf Champions Cup 2026, torneo en el que derrotaron a Tigres y ganaron su boleto al Mundial de Clubes de 2029.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed atraviesa uno de los momentos más exitosos de los últimos años y buscará añadir un nuevo trofeo a una temporada llena de éxitos.

Toluca El equipo de Antonio Mohamed logró recientemente el título de la Concachampions. [Fotografía. Cuartoscuro] (Crisanta Espinosa Aguilar)

Por su parte, Cruz Azul llegará al partido ante los escarlatas como campeón del Clausura 2026, tras conquistar el décimo campeonato de liga de su historia al superar a Pumas con un gol de Rodolfo Rotondi en los instantes finales del encuentro.

La Máquina logró el título bajo la dirección de Joel Huiqui, quien asumió el mando en la última fecha del torneo regular y superó a Atlas y Chivas durante la Liguilla.

El conjunto celeste intentará volver a la Campeones Cup después de cinco años de ausencia. La última vez que disputó el torneo fue en 2021, cuando cayó 2-0 ante el Columbus Crew.

Cruz Azul Cruz Azul llega como actual campéón de la Liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro] (Daniel Augusto)

¿Qué equipo domina el historial de la Campeones Cup?

La Liga MX mantiene ventaja en el historial de la Campeones Cup con cuatro títulos, mientras que la MLS suma tres campeonatos.

Además, los clubes mexicanos han conquistado las últimas tres ediciones de manera consecutiva, una racha que intentarán extender Toluca o Cruz Azul en septiembre. Toluca es precisamente el campeón vigente de la competencia, luego de vencer 3-2 al LA Galaxy en la edición de 2025.

El campeón mexicano llegará a Miami con la misión de mantener la supremacía reciente de la Liga MX. Del otro lado estará un Inter Miami que intentará aprovechar la localía y la experiencia de Lionel Messi para conquistar por primera vez la Campeones Cup.