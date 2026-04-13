Más de 1,000 actores de Hollywood rechazan que Paramount controle Warner Bros: ‘Habrá pérdida de empleos’

Más de 1,000 actores, directores y guionistas de Hollywood redactaron una carta oponiéndose a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance por 110 mil millones de dólares, citando preocupaciones sobre la pérdida de empleos y el aumento de los costos con menos opciones para los consumidores.

Joaquin Phoenix, Glenn Close y Adam McKay figuran entre los firmantes de la carta abierta en la que expresan su “oposición inequívoca” a la propuesta, que está siendo sometida a revisión regulatoria en Estados Unidos y Europa y que probablemente también será examinada por el Reino Unido.

Según la carta, “esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias menos pueden permitírselo”.

“El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo”, acusaron.

¿Cómo Paramount compró a Warner Bros? Así le ganó la batalla a Netflix

Tras una polémica batalla que duró varios meses, Paramount superó la oferta de Netflix en febrero y se adjudicó el acuerdo, que dará lugar a un vasto imperio mediático.

La compañía resultante controlará dos estudios tradicionales; dos servicios de streaming, incluido HBO Max de Warner Bros; dos cadenas de noticias, CNN y CBS; y decenas de canales de cable.

“Escuchamos y comprendemos las inquietudes que algunos miembros de nuestra comunidad creativa han expresado y respetamos el compromiso de proteger y expandir la creatividad”, declaró Paramount en un comunicado.

La transacción unirá “fortalezas complementarias para crear una compañía que pueda dar luz verde a más proyectos, respaldar ideas audaces, apoyar el talento en diversas etapas de sus carreras y llevar historias a audiencias a escala verdaderamente global”.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se ha comprometido a estrenar 30 largometrajes en cines cada año y ha dicho que seguirá invirtiendo en cine y televisión, además de mantener la plataforma de streaming HBO.

A lo largo de todo el proceso, los sindicatos de Hollywood expresaron su preocupación de que una fusión resultara en pérdidas de empleo en una industria que ya ha experimentado despidos importantes en los últimos años.

En una carta enviada a mediados de diciembre en la que aconsejaba a los accionistas que rechazaran la oferta, la junta directiva de Warner Bros. afirmó que Paramount busca un ahorro total de costos de 9 mil millones de dólares, incluyendo los derivados de su fusión anterior con Skydance y la adquisición propuesta de Warner Bros, lo que, según argumentó la junta, “debilitaría a Hollywood, no lo fortalecería”.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren también expresó su preocupación por el acuerdo, calificando la oferta de Paramount como una “situación de máxima alerta antimonopolio”.

Los obstáculos regulatorios podrían resultar costosos para Paramount. La compañía acordó pagar una penalización de 7 mil millones de dólares si los reguladores bloquean el acuerdo, así como una penalización de 25 centavos por acción cada trimestre después del 30 de septiembre si la transacción no se concreta. Paramount ya pagó una penalización de 2.8 mil millones de dólares a Netflix en nombre de Warner Bros.