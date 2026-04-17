Compra de Warner Bros: CEO de Paramount ‘se luce’ y promete al menos 30 estrenos en salas de cine

En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, Cameron elogió a Ellison como un “narrador nato” que “realmente se preocupa por las películas”. (AP).

El director ejecutivo y presidente de Paramount, David Ellison, hizo grandes promesas a los propietarios de salas de cine el jueves en CinemaCon en Las Vegas.

Ellison afirmó que garantizará 30 estrenos al año entre Paramount y Warner Bros y que se compromete a una ventana exclusiva en cines de 45 días “a partir de hoy”.

“Larga vida al cine”, manifestó Ellison.

La adquisición pendiente por parte de su empresa de Warner Bros, en un acuerdo valorado en 111 mil millones de dólares, ha sido fuente de mucha preocupación y especulación en Hollywood y en el sector de la exhibición.

Pero Ellison llegó a la conferencia listo para demostrar a los expositores presentes que va en serio con su compromiso con las películas y las salas, con un pulido mini filme sobre el pasado y el futuro del estudio dirigido por Jon M. Chu y narrado por Tom Cruise.

La promoción incluyó apariciones especiales de Will Smith, Mark Wahlberg, Chris Pratt, Timothée Chalamet, John Krasinski y Teyana Taylor, y cerró con música grandilocuente y Cruise sentado sobre la icónica torre de agua de Paramount.

Cruise dice en el vídeo: “El futuro es Paramount y el futuro se ve bastante bien desde aquí”.

Ellison les dijo a los exhibidores: “Amo el cine y amo las películas. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”, y prometió: “pueden contar con nuestro compromiso total”.

El estudio también anunció que una tercera película de “Top Gun” está en desarrollo, en etapa de guion, con Cruise de regreso.

¿Cuál fue el espectáculo de Paramount para ‘ganarse’ a Hollywood?

Paramount montó un gran espectáculo para los exhibidores con apariciones de Johnny Depp, Billie Eilish y James Cameron.

Promocionaron franquicias y propiedad intelectual previstas, como la versión de acción real de “Call of Duty”, “A Quiet Place Part III” y la cuarta película de “Sonic the Hedgehog”.

También presentó originales, incluida la adaptación de “Tomorrow, and Tomorrow and Tomorrow” con Daisy Edgar-Jones, una nueva película de Damien Chazelle con Cillian Murphy y Daniel Craig, y el debut como directora de Teyana Taylor, la película de baile “Get Lite”.

Depp estuvo allí para hablar de su papel protagónico en “Ebenezer: A Christmas Carol”, de Ti West, una historia que, según comentó, lo ha obsesionado desde que era niño.

Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris salieron para presentar la sexta “Scary Movie”. Y Gina Prince-Bythewood y los actores Untilo Mbedu y Damson Idris también adelantaron la película de acción tribal “Children of Blood and Bone”.

Debate sobre la fusión con Warner Bros

Paramount alcanzó un acuerdo a finales de febrero para adquirir Warner Bros, que ha estado en el centro de muchas conversaciones en la feria comercial y convención sobre cuáles podrían ser las implicaciones para el debilitado negocio de la exhibición.

Nadie mencionó a Paramount durante la presentación de más de dos horas de Warner Bros el martes, pero varios de los cineastas que aparecieron entre los miles que firmaron una carta abierta en contra de la fusión , incluidos Denis Villeneuve y JJ Abrams.

De hecho, el único estudio aparte de Paramount que la mencionada siquiera fue Amazon MGM, que es producto de una fusión de 8 mil 500 millones de dólares, y lo hizo en una irreverente promoción de la secuela de “Spaceballs”.

Cameron, quien codirigió la próxima película de concierto de Paramount “Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, es uno de los cineastas que ha dicho que apoya el acuerdo y que no le inquieta la posibilidad de una Warner Bros propiedad de Paramount.

En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, Cameron elogió a Ellison como un “narrador nato” que “realmente se preocupa por las películas”.

“Es el hombre indicado para el trabajo de dirigir un gran estudio, y ahora parece que va a tener dos de ellos, ya sabes, reunidos bajo su liderazgo, lo cual no me molesta en absoluto”, expresó Cameron.