Peso se ‘ilusiona’ con posible acuerdo entre EU e Irán: Así está el tipo de cambio HOY 12 de junio

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 12 de junio.

El peso mexicano se perfila para cerrar la semana con ganancias ante el dólar, gracias a que hay un mayor optimismo en los mercados por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este viernes 12 de junio que el Memorando de Entendimiento con EU “nunca ha estado más cerca”. Esto favorece el ’apetito’ por activos de riesgo, entre ellos, el peso.

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.23 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.20 unidades, 4 centavos menos respecto al cierre del jueves 11 de junio.

Analistas de Banco Base señalaron que el peso mexicano suma cinco sesiones consecutivas de apreciación y se ha visto favorecida por la especulación de que podría alcanzarse un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump señalara avances en las negociaciones y la cancelación de ataques previstos contra infraestructura iraní.

Estados Unidos e Irán se acercaron a un acuerdo de paz provisional destinado a reabrir el Estrecho de Ormuz y contribuir a poner fin a una guerra que ha perjudicado la economía mundial y sembrado el caos en Oriente Medio. Según fuentes cercanas al asunto, ambos países podrían firmar el acuerdo en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete la próxima semana.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.60 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.66 unidades por cada billete verde.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos se ubica en 4.49 por ciento, mientras que el bono mexicano a 10 años opera en 9.06 por ciento.

En el mercado de divisas, la corona sueca es la única moneda (junto con el peso) que muestra ganancias frente al dólar, con un avance de 0.09 por ciento. En contraste, el dólar canadiense retrocede 0.05 por ciento, mientras que el euro y la corona danesa pierden 0.06 por ciento cada uno, y el dólar australiano cede 0.11 por ciento.

Con información de Bloomberg