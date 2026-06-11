Histórico ‘despegue’ para SpaceX: Recauda 75 mil mdd tras debutar en bolsa y dispara la fortuna de Musk

SpaceX ha hecho historia con la mayor salida a bolsa de la historia, catapultándose a la élite de las mayores empresas cotizadas y poniendo a su fundador, Elon Musk, al borde de convertirse en el primer trillonario del mundo.

La compañía recaudó 75 mil millones de dólares en su salida a bolsa, vendiendo 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una, según un comunicado publicado el jueves en su sitio web. La salida a bolsa de SpaceX duplica con creces la de Saudi Aramco, que alcanzó los 29 mil 400 millones de dólares en 2019.

Space Exploration Technologies Corp., como se la conoce oficialmente, ha otorgado a los bancos suscriptores una opción de sobreasignación para comprar 83.3 millones de acciones adicionales al precio de la OPV, según muestra el comunicado, lo que aumentaría el tamaño de la operación a unos 86 mil millones de dólares si se ejerciera en su totalidad. La OPV generó una demanda que superó en más de cuatro veces la cantidad de acciones disponibles, informó Bloomberg News.

Al precio de salida a bolsa, SpaceX tiene un valor de mercado de 1.77 billones de dólares. Si se tienen en cuenta las opciones sobre acciones para empleados y las unidades de acciones restringidas, la valoración totalmente diluida asciende a unos 1.8 billones de dólares.

La base de seguidores de Musk en el sector de los inversores minoristas es un componente crucial del acuerdo. Han realizado pedidos de acciones por valor de más de 100 mil millones de dólares, según informaron el jueves personas familiarizadas con el asunto, una cifra muy superior al 20 por ciento de las acciones que se habían reservado para ellos.

SpaceX divide a Wall Street entre optimismo y escepticismo

No todos están tan entusiasmados. El veterano inversor bajista James Chanos la calificó el miércoles como “una salida a bolsa basada en esperanzas y sueños”, impulsada por el entusiasmo por Musk y la inteligencia artificial más que por los fundamentos de una empresa que aún no ha generado beneficios.

Sin embargo, junto con los cambios en las normas que podrían acelerar la entrada de la acción en índices de referencia como el Nasdaq-100, la demanda de los fondos pasivos y los inversores minoristas que no pudieron comprar al precio de la OPV debería sentar las bases para un grupo sólido de compradores de acciones de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial una vez que comiencen a cotizar.

“Probablemente sea la salida a bolsa más prometedora”, afirmó Kim Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners, quien añadió que no suele comprar acciones en oferta pública inicial. Los compradores de SpaceX “quieren formar parte del futuro”, explicó. “Y creo que eso resulta curiosamente esperanzador en estos tiempos en los que oscilamos entre la codicia y el miedo”.

SpaceX es la primera de tres importantes OPV que se espera aprovechen el apetito de los inversores bursátiles por las principales empresas de IA, una demanda aparentemente insaciable que ha impulsado los índices de referencia estadounidenses a niveles récord este año a pesar de la aceleración de la inflación y la perturbación económica causada por la guerra en Irán.

Se espera que Anthropic PBC y OpenAI, dos de los competidores de SpaceX en el campo de la IA, salgan a bolsa este mismo año y podrían alcanzar valoraciones superiores a un billón de dólares cada una. Por ello, el rendimiento de las acciones de SpaceX será analizado con la misma atención por los inversores de capital riesgo de Silicon Valley que por los operadores de Wall Street.

La avalancha de acciones que salen a bolsa, sumada a la oferta pública inicial de 85 mil millones de dólares de Alphabet Inc. y la posibilidad de que otras grandes empresas tecnológicas sigan su ejemplo, está generando un debate sobre si existe suficiente demanda por parte de los inversores para satisfacer la oferta entrante.

“Es un acontecimiento importante, una especie de precursor de Anthropic y OpenAI”, dijo Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise. “Cuando observo a estas tres empresas y la cantidad de capital que están recaudando, me doy cuenta de que la demanda de IA sigue siendo muy fuerte, a pesar de la mayor volatilidad que hemos visto. Y creo que parte de esa volatilidad en el mercado se debe al posicionamiento en torno a las expectativas de estas OPV”.

SpaceX supera a Tesla y entra al top 10 de empresas más valiosas

La ventaja de ser pionero de Musk permite a SpaceX lograr otro aumento significativo en su valoración en menos de un año. La adquisición de xAI, la empresa de Musk, por parte de SpaceX en febrero elevó la valoración privada de la compañía resultante a 1.25 billones de dólares, y el valor original de SpaceX a 1 billón de dólares. Esto representa un aumento considerable con respecto a los aproximadamente 800 mil millones de dólares obtenidos en una venta de acciones por parte de un directivo en diciembre, casi el doble de su valor en julio de 2025.

Con un precio de salida a bolsa de 135 dólares, el valor de mercado de SpaceX la sitúa entre las 10 principales empresas públicas a nivel mundial, y la hace incluso más grande que la propia Tesla Inc. de Musk.

Este auge refleja la evolución de la compañía en seis meses, pasando de centrarse en lanzamientos de cohetes y proporcionar internet de banda ancha por satélite a convertirse en un gigante de la IA en ciernes, cuyos acuerdos para proporcionar infraestructura informática a Anthropic y Google (de Alphabet) por hasta 2.170 millones de dólares al mes están llamados a convertirse en su mayor fuente de ingresos.

La propuesta de Musk, que sitúa a SpaceX en el centro de una visión futurista propia de la ciencia ficción, con centros de datos en el espacio y fábricas de robots en la Luna, llegó en el momento preciso para capitalizar el creciente interés por las inversiones relacionadas con el auge de la IA. Incluso tras una fuerte caída en las últimas sesiones, el Nasdaq-100 acumula una subida del 15.45 por ciento este año, mientras que el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia se ha disparado un 81.84 por ciento, impulsado por la intensa actividad en el sector de la infraestructura física.

Sin embargo, gran parte del plan de SpaceX para dominar lo que la compañía considera un mercado potencial total de 26.5 billones de dólares en IA se basa en tecnología que o bien no existe o no se ha probado a gran escala. La compañía también se enfrenta a una fuerte competencia de Anthropic y OpenAI, cuyos chatbots han tenido una mayor acogida entre consumidores y empresas que Grok de xAI.

“El mercado potencial total para el sector espacial es infinito”, declaró Chanos, fundador de Chanos & Co., en la conferencia iConnections Global Alts celebrada el miércoles en Nueva York. “Se pueden construir las historias que se quieran —colonias en Marte, fábricas en la Luna, centros de datos en el espacio— para justificar su valoración".

Aun así, incluso entre los observadores que se mostraban escépticos ante la valoración actual de la empresa, muchos reconocen los logros de Musk al convertir a Tesla y SpaceX en gigantes, y al generar ganancias para los inversores, gracias en parte a su fiel base de inversores minoristas.

Las ganancias en papel de Musk

Según cálculos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de Musk aumentará aproximadamente 275 mil millones de dólares, hasta alcanzar unos 970 mil millones, tras tener en cuenta el precio de salida a bolsa de SpaceX, rozando así el estatus de multimillonario. La participación de Musk en SpaceX, incluyendo las opciones, está valorada en 688 mil millones de dólares a 135 dólares por acción.

Un buen desempeño en los mercados bursátiles el viernes podría convertirlo en multimillonario. Su fortuna aumentará aún más si cumple con las condiciones de desempeño para recibir hasta 1300 millones de acciones adicionales de clase B, divididas en tramos.

No sería tarea fácil conseguir todas esas acciones. La capitalización bursátil de la empresa debe alcanzar los 7.5 billones de dólares, tendrá que construir centros de datos fuera de la Tierra capaces de proporcionar 100 teravatios de potencia informática al año y establecer una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes.

El director ejecutivo, que no podrá vender acciones hasta un año después del inicio de la cotización, controla el 84 por ciento del poder de voto tras la salida a bolsa, sin contar la posible sobreasignación. Las políticas de gobernanza de SpaceX garantizan que Musk pueda, en la práctica, elegir a los miembros del consejo de administración, lo que significa que solo él puede dimitir como director ejecutivo.

Se prevé que la salida a bolsa genere beneficios para una amplia gama de inversores, desde empresas de capital riesgo hasta inversores en vehículos de propósito especial e incluso miembros de la administración Trump.

Bajo la dirección del miembro del consejo Antonio Gracias, Valor Equity Partners es el segundo mayor accionista después de Musk y posee el 6.7 por ciento de las acciones de Clase A tras la salida a bolsa, suponiendo que no se ejerza la opción de sobreasignación, según consta en la documentación presentada. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, poseen cada uno millones de acciones y opciones sobre acciones.

La salida a bolsa también consolidará las ganancias teóricas para fondos privados y empleados actuales y exempleados. Un grupo de más de 1000 personas está negociando con empresas de gestión patrimonial para obtener mejores precios y acceso a productos financieros sofisticados con ventajas fiscales antes de la OPV, según informó Bloomberg News.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que participan otros 18 bancos. La compañía debutará en Nasdaq y Nasdaq Texas el viernes bajo el símbolo SPCX.