Space X ‘cautiva’: Atrae más de 70 mil millones de dólares en inversores tras su salida a bolsa

Elon Musk atrajo a un sólido grupo de inversores para Space X durante su gestión al frente de Tesla.

La oferta pública inicial de SpaceX ha atraído más de 70 mil millones de dólares en pedidos de inversores minoristas, según fuentes familiarizadas con el asunto, a medida que este debut, que podría batir récords, entra en su recta final.

Según fuentes que pidieron no ser identificadas dado que la información no es pública, se espera que a los inversores minoristas se les asigne al menos el 20 por ciento de las acciones disponibles.

Con una oferta pública inicial de 75 mil millones de dólares, la mayor registrada hasta la fecha, esta asignación dejaría sin cubrir la mayor parte de la demanda de los inversores individuales, según cálculos de Bloomberg.

Si un gran número de seguidores de Elon Musk se quedan sin acciones en la salida a bolsa, es probable que la demanda aumente una vez que comiencen a cotizar.

¿Cuántos inversores ha recibido SpaceX?

Musk ha atraído a un sólido grupo de inversores minoristas durante su gestión al frente de Tesla, quienes, según las estimaciones del analista de BNP Paribas, James Picariello, poseen alrededor del 40 por ciento de las acciones de la compañía.

Según algunas fuentes, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial ha recibido pedidos de alrededor de mil inversores institucionales.

Según algunas fuentes, es improbable que cambien los términos de la oferta, como el precio de 135 dólares por acción y los 555.6 millones de acciones.

SpaceX recaudaría unos 75 mil millones de dólares en una operación que valoraría la compañía en torno a 1.8 billones de dólares, según las acciones en circulación que figuran en sus documentos.

¿Cuánto destinaría SpaceX para su salida a bolsa?

Según algunas fuentes, SpaceX destinará menos del 10 por ciento de las acciones de su salida a bolsa a pedidos internacionales. La asignación para Japón se incrementó a principios de este mes de 2 mil millones de dólares a 2 mil 500 millones.

Las deliberaciones continúan y los detalles de la oferta, incluyendo la cantidad asignada a los inversores minoristas, aún podrían cambiar, según indicaron las fuentes. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Se esperaba que los bancos dejaran de aceptar pedidos de inversores institucionales para la salida a bolsa de SpaceX el miércoles, antes de la fijación de precios prevista para el jueves y la negociación del viernes.

Se espera que la salida a bolsa sea la mayor de la historia, superando el debut de Saudi Aramco en 2019, que recaudó 29.400 millones de dólares.

Esto sentará las bases para posibles megasalidas a bolsa de compañías cuyos modelos de IA compiten con los de SpaceX. OpenAI presentó su solicitud confidencial para salir a bolsa el lunes, siguiendo los pasos de Anthropic PBC, que lo hizo la semana pasada. Junto con SpaceX, las tres compañías podrían añadir 3,6 billones de dólares de valor de mercado a las bolsas estadounidenses, según cálculos de Bloomberg.

Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase & Co. lideran la salida a bolsa de SpaceX, con la participación de otros 18 bancos. La compañía, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies, tiene previsto debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas el viernes bajo el símbolo SPCX.