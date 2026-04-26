Elon Musk, el banquero: ¿Cuándo lanza su plan Money en X?

La red social podría ofrecer el servicio de transferencias gratuitas entre particulares, así como una tarjeta de débito Visa metálica personalizada.

Más de tres años después de adquirir Twitter, Elon Musk afirma que está cerca de alcanzar su objetivo, largamente manifestado, de convertirla en una “aplicación para todo”, con una nueva herramienta de servicios financieros que se comprometió a lanzar al público este mes. Se espera que X Money, la plataforma bancaria y de pagos integrada en la red social ahora conocida como X, haga su debut público de forma inminente, según el plazo ofrecido por Musk el mes pasado.

Los primeros usuarios que han probado el servicio han destacado ventajas competitivas, como un reembolso del 3 por ciento en compras elegibles y una tasa de interés del 6 por ciento en ahorros en efectivo, esta última aproximadamente 15 veces superior al promedio nacional.

Según informes de usuarios con acceso anticipado, se espera que el nuevo producto de Musk también ofrezca transferencias gratuitas entre particulares, una tarjeta de débito Visa metálica personalizada con el identificador X del usuario y un servicio de conserjería con inteligencia artificial creado por la empresa emergente xAI de Musk, que realiza un seguimiento de los gastos y analiza las transacciones anteriores.

Musk, quien saltó a la fama en Silicon Valley al cofundar PayPal Holdings Inc., considera que los pagos son cruciales para crear una “superaplicación” similar a las redes sociales que han triunfado en China. WeChat, por ejemplo, permite a los usuarios pedir un taxi, reservar un vuelo y pagar su tarjeta de crédito. Como Musk les dijo a sus empleados en febrero: “Queremos que, si lo desean, puedan vivir su vida en la aplicación X”.

Si funciona, X Money se situaría en la intersección de las redes sociales y las finanzas como ningún producto estadounidense ha intentado a esta escala. Sin embargo, el modelo de superaplicación aún no ha despegado en Estados Unidos. Varios detalles clave sobre el proyecto de pagos de Musk siguen sin estar claros, como el precio, todas las funciones y la fecha de su lanzamiento generalizado.

Money X: ¿Es plausible llevar a cabo el pretensioso plan de Elon Musk?

Elon Musk es conocido por hacer promesas audaces e incumplir sus propios plazos. En este caso, se enfrenta a problemas regulatorios y retrasos: X Money aún carece de licencias de pago en varios estados, incluido Nueva York, donde los legisladores han cuestionado si se le debería confiar al multimillonario el dinero de la gente.

Aún está por verse qué beneficios obtendrán los clientes. Si bien la tasa de ahorro potencial del 6 por ciento de X Money superaría a la de servicios financieros para consumidores de la competencia como SoFi Technologies Inc., Block Inc. y LendingClub Corp., la compañía de Musk no ha aclarado si dicha tasa es permanente o promocional. Un portavoz de X no respondió a las solicitudes de comentarios.

Richard Crone, fundador de Crone Consulting LLC y observador del sector que ha seguido de cerca el sector de los pagos durante años, se muestra escéptico sobre las perspectivas de X Money.

“Prometió esta visión hace más de dos años y dijo que la tendrían lista en un año”, dijo Crone. “Puede que sea demasiado tarde”.

La red social X podría transformarse radicalmente en Estados Unidos al incorporar servicios financieros. (EFE)

Faltan funciones y plazos de entrega. Musk cuenta con ventajas que pocos fundadores de empresas fintech pueden ostentar: una plataforma con 600 millones de usuarios mensuales; una base de creadores de contenido que ya reciben pagos a través de X; y su propia trayectoria ayudando a construir un servicio de pagos pionero.

Según los primeros usuarios, los creadores que actualmente reciben pagos de X por su participación pasarán de Stripe a X Money como plataforma de pago, una medida que garantiza una base inicial de cuentas activas.

Según los primeros usuarios que participaron en el lanzamiento, algunos ya han estado probando X Money para enviarse pagos entre sí a través de la función de chat de la aplicación o directamente desde sus perfiles. No está claro qué ocurriría con la cuenta de X Money de un usuario si su perfil de X es bloqueado o suspendido.

Si bien los pagos entre particulares son una función popular para el uso diario, suelen ser una estrategia de captación de pérdidas para las empresas que los facilitan, según Harshita Rawat, analista sénior de investigación de Bernstein Institutional Services LLC. El verdadero éxito radica en convencer a los usuarios de que realicen el resto de sus operaciones bancarias en la plataforma, incluyendo compras a crédito y préstamos.

El fundador de Space X afirma que la red social X pronto se convertirá en un servicio financiero en Estados Unidos. (AP)

“Convertirse en la cuenta bancaria principal es difícil”, dijo Rawat. “No digo que sea imposible, pero creo que hay que encontrar una estrategia para lograrlo”.

Algunos veteranos del sector de los pagos ven un problema más fundamental: X todavía carece de la infraestructura necesaria para que comprar en su plataforma sea una experiencia fluida, un requisito indispensable para cualquier aplicación que quiera gestionar el comercio real.

“No tiene la opción de compra con un solo clic, y la necesita o el comercio electrónico en su sitio se quedará atrás”, dijo Crone.

El cronograma de Musk para el proyecto también se ha retrasado repetidamente debido a obstáculos regulatorios. Operar una plataforma de pagos en EU requiere licencias de los 50 estados, y Musk subestimó el proceso. Durante una reunión general de empleados en 2023, predijo que X obtendría las aprobaciones necesarias “en los próximos meses”. Actualmente, X cuenta con licencias en 44 estados, según su sitio web, y probablemente no podrá operar en los estados donde no haya obtenido una licencia.

En una carta del año pasado, el entonces senador estatal de Nueva York, Brad Hoylman-Sigal, y el asambleísta Micah Lasher pidieron al Departamento de Servicios Financieros del estado que denegara la solicitud de Musk. Citaron su “patrón de conducta imprudente, tanto en los negocios como en el gobierno, que ha puesto en riesgo a los consumidores”, incluyendo el papel de Musk en el desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor mientras dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Elon Musk afirma que está a punto de alcanzar su objetivo de convertir X en una “aplicación para todo”. (Matt Rourke/AP)

Documentos y correos electrónicos obtenidos por Bloomberg mediante solicitudes de acceso a la información pública revelan que los reguladores estatales también han exigido explicaciones detalladas del modelo de negocio y las medidas de seguridad de X, y que los abogados de la empresa a veces han tenido que responder a varias rondas de preguntas de seguimiento. En al menos un caso, los reguladores expresaron su preocupación por el historial inicial de Musk con X, donde redujo drásticamente la plantilla, incluyendo a muchos empleados que trabajaban en iniciativas de seguridad.

Persiste el escepticismo y las preguntas hacia X Money

Un regulador de pagos de Texas solicitó comentarios de otros estados mientras revisaba la solicitud de la compañía en junio de 2024, indicando que tenía “algunas inquietudes” con respecto a la solicitud de X, según los correos electrónicos. Específicamente, el regulador quería analizar " el historial problemático del Sr. Musk con la SEC", así como la “situación financiera de la empresa matriz de X Payments LLC, X Corp”.

Según correos electrónicos y una persona familiarizada con la conversación, la solicitud dio lugar a una teleconferencia interestatal en el verano de 2024. Texas aprobó la solicitud de X tres meses después.

A principios de abril, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, una crítica frecuente de Musk, le envió una carta en la que planteaba dudas sobre la rentabilidad de X Money y sus acuerdos bancarios, así como preocupaciones más amplias sobre su impacto en el sistema financiero.

“Su incapacidad para operar X de manera segura y responsable no genera confianza en su capacidad para expandirse de forma segura al sector de las finanzas para el consumidor”, afirmó. X aún está a la espera de obtener una licencia de pagos en Massachusetts.