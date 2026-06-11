Wall Street avanza porque inversionistas tienen mayor apetito por riesgo: ¿Cómo opera HOY?

El mercado de renta variable internacional opera con avances generalizados, en un entorno donde los inversionistas mantienen un mayor apetito por riesgo, impulsando el desempeño de los principales índices bursátiles en Estados Unidos, Europa y México.

En Wall Street, el S&P 500 registra un aumento de 0.31 por ciento, ubicándose en los 7,289.86 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanza 0.41 por ciento, en las 50,122.10 unidades, y el Nasdaq Composite sube 0.30 por ciento, en los 25,244.26 puntos.

De acuerdo con analistas de Monex y Actinver, los inversionistas han retomado posiciones en renta variable tras la reciente volatilidad, ante una menor percepción de riesgo en el frente geopolítico, lo que ha permitido una recuperación gradual en los principales índices estadounidenses.

Asimismo, las bolsas europeas registran incrementos generalizados, donde el DAX avanza 0.10 por ciento, en los 24,219.32 enteros; el CAC 40 suma 0.48 por ciento, en las 8,201.22 unidades; el IBEX 35 gana 0.71 por ciento, en los 18,271.60 puntos, y el FTSE 100 avanza 0.58 por ciento, en las 10,314.53 unidades.

¿Cómo abre la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles también presentan avances, con un incremento de 1.58 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se ubica en los 65,846.38 puntos, mientras que el FTSE BIVA sube 1.48 por ciento, en los 1,324.39 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate se coloca en los 90.37 dólares por barril, al aumentar 0.38 por ciento, mientras que el Brent disminuye 0.27 por ciento, cotizando en los 92.85 dólares por barril.

En conjunto, los mercados mantienen un tono positivo, con avances en renta variable y movimientos mixtos en materias primas, en un entorno donde los inversionistas continúan evaluando factores macroeconómicos y geopolíticos.