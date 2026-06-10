Wall Street abre mixto mientras asimila datos de la inflación en EU: ¿Cómo opera HOY?

El mercado de renta variable neoyorquino en Wall Street opera con variaciones mixtas, al tiempo que los operadores asimilan la lectura de inflación en Estados Unidos, en un entorno que sigue estando marcado por las tensiones geopolíticas.

El S&P 500 es el único que reporta un aumento de 0.01 por ciento, en los 7 mil 386.83 enteros, mientras que las bajas son de 0.55 por ciento para el Dow Jones, que opera en las 50 mil 591.35 unidades, al igual que el Nasdaq que resta 0.02 por ciento, en los 25 mil 677.14 puntos.

“En general, si bien el ritmo de la inflación se vio impulsado al alza por los precios de la gasolina y la energía, las cifras subyacentes fueron moderadas, lo que sugiere que la Reserva Federal tiene mucha capacidad de paciencia durante las próximas reuniones”, dijo a Bloomberg Ian Lyngen de BMO Capital Markets.

Asimismo, las negociaciones en Europa registran cambios mixtos, donde el DAX en Alemania pierde 0.46 por ciento, con 24 mil 320 enteros, y el CAC 40 de Francia cede 0.17 por ciento, en las 8 mil 189.75 unidades, en tanto, las ganancias son de 0.11 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 18 mil 197.30 puntos, seguido por el FTSE 100 de Londres que suma 0.01 por ciento, en las 10 mil 229.74 unidades.

¿Cómo cotizan los mercados en México hoy 10 de junio?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos de 0.36 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 65 mil 647.31 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 321.48 enteros, avanza 0.46 por ciento.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 90.17 dólares por barril, ya que aumenta 2.27 por ciento, mientras que el Brent con 1.65 por ciento más, cotiza en los 92.92 billetes verdes por unidad.