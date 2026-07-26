‘Spider-Man: Brand New Day’: Fecha de estreno, personajes, boletos y lo que debes saber de la película

El Universo Cinematográfico de Marvel trae de regreso a la pantalla grande al superhéroe arácnido con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.
Tras el desenlace de Spider-Man: No Way Home, la historia muestra una nueva etapa para Peter Parker, quien debe enfrentar los retos de una vida en la que nadie recuerda su identidad, mientras surgen nuevos aliados y peligros.
¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Brand New Day’?
El estreno de Spider-Man: Brand New Day está programado para el el 29 de julio de 2026 en cines de México y va a estar disponible en distintos formatos como 4DX.
La producción marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de cinco años desde el estreno de No Way Home.
¿Qué personajes aparecerán en la película?
Hasta el momento, Marvel y Sony han confirmado el regreso de Tom Holland como Spider-Man.
Además, se ha anunciado la participación de Zendaya y Jacob Batalon, quienes volverán a interpretar a MJ y Ned, respectivamente. También se suman nuevos personajes, entre ellos Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, aunque sus papeles permanecen bajo reserva.
Como ocurre con otras películas de Marvel, existen rumores sobre posibles apariciones sorpresa; sin embargo, el estudio no ha confirmado esos reportes.
El elenco confirmado está integrado por:
- Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man.
- Zendaya como Michelle “MJ” Jones.
- Jacob Batalon como Ned Leeds.
- Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher.
- Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.
- Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion.
- Liza Colón-Zayas como la detective Jean DeWolff.
- Sadie Sink, en un papel que Marvel mantiene en secreto.
- Eman Esfandi, quien interpretará al nuevo interés amoroso de MJ.
- Marvin Jones III como Lonnie Lincoln, mejor conocido como Tombstone.
- Tramell Tillman como Bill Metzger.
- Zabryna Guevara como Sheila Rivera.
- Fan Xiaoshuang como el líder de la organización criminal The Hand.
¿Cuánto cuestan los boletos de ‘Spider-Man: Brand New Day’?
La preventa de boletos para Spider-Man: Brand New Day ya está activa y se habilitaron diferentes salas para acudir a disfrutar de la película de Marvel.
Cinépolis
- Tradicional: 102 pesos
- Screen X: 204 pesos
- REAL 3D: 113 pesos
- 4DX: 222 pesos adulto/ 199 pesos niño
- VIP: 232 pesos
Cinemex
- Tradicional: 132 pesos
- Dolby Atmos: 154 pesos
- 3D: 149 pesos
- Platino: 231 pesos
- Platino 3D: 248 pesos
Cabe destacar que en caso de adquirir los boletos de manera digital o en los kioscos dentro de las sucursales, Cinemex y Cinépolis agregan un cargo por comisión de 8 y 6 pesos por entrada respectivamente.
¿De qué trata ‘Spider-Man: Brand New Day’?
La historia de Spider-Man: Brand New Day retoma los acontecimientos ocurridos al final de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo de Doctor Strange hizo que el mundo olvidara que Peter Parker es el Hombre Araña. Como consecuencia, el joven héroe debe comenzar una nueva etapa completamente solo, sin el respaldo de amigos.
En esta entrega, Peter intenta reconstruir su futuro mientras enfrenta nuevas amenazas que pondrán a prueba sus habilidades y sus decisiones. Al mismo tiempo, busca recuperar el vínculo con quienes fueron importantes para él, aunque sin revelar nuevamente su identidad como el Hombre Araña.
La película muestra una versión más madura del personaje, quien ahora debe asumir la responsabilidad de proteger Nueva York sin depender de otros héroes del Universo Cinematográfico de Marvel. Además de la acción característica de la franquicia, la cinta promete explorar el lado más personal de Peter Parker y las consecuencias del sacrificio que realizó para salvar el multiverso.