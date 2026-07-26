‘Spider-Man: Brand New Day’: Fecha de estreno, personajes, boletos y lo que debes saber de la película

El Universo Cinematográfico de Marvel trae de regreso a la pantalla grande al superhéroe arácnido con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

Tras el desenlace de Spider-Man: No Way Home, la historia muestra una nueva etapa para Peter Parker, quien debe enfrentar los retos de una vida en la que nadie recuerda su identidad, mientras surgen nuevos aliados y peligros.

'Spider-Man: Brand New Day' trae de regreso al superhéroe arácnido a 5 años de su última película en solitario. (Foto: Sony Pictures)

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Brand New Day’?

El estreno de Spider-Man: Brand New Day está programado para el el 29 de julio de 2026 en cines de México y va a estar disponible en distintos formatos como 4DX.

La producción marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de cinco años desde el estreno de No Way Home.

¿Qué personajes aparecerán en la película?

Hasta el momento, Marvel y Sony han confirmado el regreso de Tom Holland como Spider-Man.

Además, se ha anunciado la participación de Zendaya y Jacob Batalon, quienes volverán a interpretar a MJ y Ned, respectivamente. También se suman nuevos personajes, entre ellos Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, aunque sus papeles permanecen bajo reserva.

Como ocurre con otras películas de Marvel, existen rumores sobre posibles apariciones sorpresa; sin embargo, el estudio no ha confirmado esos reportes.

El elenco confirmado está integrado por:

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man.

como Peter Parker / Spider-Man. Zendaya como Michelle “MJ” Jones.

como Michelle “MJ” Jones. Jacob Batalon como Ned Leeds.

como Ned Leeds. Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher.

como Frank Castle / The Punisher. Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.

como Bruce Banner / Hulk. Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion.

como Mac Gargan / Scorpion. Liza Colón-Zayas como la detective Jean DeWolff.

como la detective Jean DeWolff. Sadie Sink , en un papel que Marvel mantiene en secreto.

, en un papel que Marvel mantiene en secreto. Eman Esfandi , quien interpretará al nuevo interés amoroso de MJ.

, quien interpretará al nuevo interés amoroso de MJ. Marvin Jones III como Lonnie Lincoln, mejor conocido como Tombstone.

como Lonnie Lincoln, mejor conocido como Tombstone. Tramell Tillman como Bill Metzger.

como Bill Metzger. Zabryna Guevara como Sheila Rivera.

como Sheila Rivera. Fan Xiaoshuang como el líder de la organización criminal The Hand.

¿Cuánto cuestan los boletos de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La preventa de boletos para Spider-Man: Brand New Day ya está activa y se habilitaron diferentes salas para acudir a disfrutar de la película de Marvel.

Cinépolis

Tradicional: 102 pesos

Screen X: 204 pesos

REAL 3D: 113 pesos

4DX: 222 pesos adulto/ 199 pesos niño

VIP: 232 pesos

Cinemex

Tradicional: 132 pesos

Dolby Atmos: 154 pesos

3D: 149 pesos

Platino: 231 pesos

Platino 3D: 248 pesos

Cabe destacar que en caso de adquirir los boletos de manera digital o en los kioscos dentro de las sucursales, Cinemex y Cinépolis agregan un cargo por comisión de 8 y 6 pesos por entrada respectivamente.

'Spider-Man: Brand New Day' se estrena el 29 de julio en los cines de México. (Foto: Sony Pictures)

¿De qué trata ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La historia de Spider-Man: Brand New Day retoma los acontecimientos ocurridos al final de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo de Doctor Strange hizo que el mundo olvidara que Peter Parker es el Hombre Araña. Como consecuencia, el joven héroe debe comenzar una nueva etapa completamente solo, sin el respaldo de amigos.

En esta entrega, Peter intenta reconstruir su futuro mientras enfrenta nuevas amenazas que pondrán a prueba sus habilidades y sus decisiones. Al mismo tiempo, busca recuperar el vínculo con quienes fueron importantes para él, aunque sin revelar nuevamente su identidad como el Hombre Araña.

La película muestra una versión más madura del personaje, quien ahora debe asumir la responsabilidad de proteger Nueva York sin depender de otros héroes del Universo Cinematográfico de Marvel. Además de la acción característica de la franquicia, la cinta promete explorar el lado más personal de Peter Parker y las consecuencias del sacrificio que realizó para salvar el multiverso.