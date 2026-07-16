¿'La Odisea’, de Christopher Nolan, tiene escenas post-créditos?

'La Odisea' se estrena en cines de México el 16 de julio. (Fotos: Universal Pictures / IA Gemini).

Christopher Nolan, el caballero de las películas largas, nos sube de nuevo a su barco de uno de sus proyectos más ambiciosos: la película La Odisea, adaptación de un poema griego de hace casi 3000 años, la primera grabada íntegramente en formato IMAX.

Tras un viaje de casi tres horas en pantalla —10 años en la historia— plagado de obstáculos como el cíclope Polifemo, Poseidón, Circe, sirenas que atraen a la muerte y hasta un embrollo amoroso, ¿queda algo más qué decir tras correr los créditos finales de La Odisea?

Las escenas post créditos, promovidas por cintas de superhéroes de Marvel para dar pistas de un próximo proyecto, se han convertido en un recurso de todo tipo de producciones. Así que ahora, sin importar el género de la película, es común ver a los cinéfilos al borde del asiento, ya con ganas de ir al baño tras tomarse un litro de refresco, indecisos de si deben o no quedarse a ver los créditos.

Pues este no es el caso: La Odisea no tiene escena post créditos, aunque quizá quieras quedarte.

'La Odisea' de Christopher Nolan ha tenido un costo de más de 250 millones de dólares. Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

‘La Odisea’ no tiene escenas post créditos, pero hay una razón para quedarte

Aunque Christopher Nolan es un experto en cintas de superhéroes —Batman Inicia (2005), El caballero de la noche (2008), El caballero de la noche asciende (2012) o El hombre de acero (2013)—, no forma parte del grupo de productores que pone escenas post créditos.

El director Zack Snyder contó que The Guardian que Nolan descartó un epílogo cómico al estilo de Marvel en uno de sus filmes porque “una película de verdad no haría eso”; sin embargo, el productor aclaró después que en realidad él dijo: “No deberíamos intentar imitar otras películas, sino mantenernos fieles al tono de El hombre de acero".

Y en La Odisea tampoco consideró necesario decir algo más, aunque no fuera cómico. No obstante, hay una canción a la cual prestar atención mientras ves pasar los créditos.

Matt Damon y Zendaya en una escena de `La Odisea´. Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

El actor John Leguizamo (Eumeo en La Odisea) contó a ScreenRant que en los créditos finales aparece una canción de Travis Scott creada para la película, con Nolan como uno de los compositores y letristas, algo inédito.

“Me gusta lo de Travis Scott al final de la película (...) Con Chris como uno de los letristas”, dijo Leguizamo a ScreenRant.

Según información de Universal proporcionada a dicho medio, ‘When I’m home’ fue escrita por Ludwig Göransson, James Blake, Travis Scott y Christopher Nolan; interpretada por James Blake, Travis Scott y Ludwig Göransson; y producida por Ludwig Göransson y James Blake

Tom Holland interpreta a Telemaco en la nueva película 'La Odisea'. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

¿De qué trata ‘La Odisea’?

El estreno de La Odisea en México es el 16 de julio de 2026 y, aunque estará disponible en funciones en 35 mm en varios cines comerciales y en la Cineteca Nacional, se recomienda verla en las salas IMAX, puesto que fue grabada en específico para este formato, con cámaras IMAX de 70 mm nuevas.

Nolan adaptó el libro La Odisea, una epopeya griega atribuida al poeta Homero que data de entre el siglo VIII y el siglo VII a. C.

Matt Damon, un viejo conocido de Nolan por Interstellar (2014) y Oppenheimer (2023), protagoniza la historia de Odiseo (según los griegos) o Ulises (según los romanos).

Después de ganar la guerra de 10 años de Troya, Odiseo emprende el regreso al reino de Ítaca, para reencontrarse con su esposa Penélope, quien en su ausencia es asediada por pretendientes.

El regreso es tan complejo como la guerra misma: tarda otros 10 años en llegar y en el camino encuentra todo tipo de obstáculos en el mar.

“Intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado”, explicó Nolan a EFE.

'La Odisea' es la nueva película de Christopher Nolan, la cual recomiendan ver en formato IMAX. (Foto: AP)

¿Quién es quién en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan?

Matt Damon es Odiseo (Ulises): El protagonista de la historia. Interpreta a un Odiseo con un perfil más heroico, un rey y guerrero que emprende el largo viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.

El protagonista de la historia. Interpreta a un Odiseo con un perfil más heroico, un rey y guerrero que emprende el largo viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. Anne Hathaway es Penélope: La esposa de Odiseo. Representa la paciencia y la fortaleza mientras espera el regreso de su marido, enfrentando la presión de los pretendientes que buscan ocupar su lugar.

La esposa de Odiseo. Representa la paciencia y la fortaleza mientras espera el regreso de su marido, enfrentando la presión de los pretendientes que buscan ocupar su lugar. Tom Holland es Telémaco: El hijo de Odiseo y Penélope. Su personaje emprende la búsqueda de su padre y debe madurar en medio de la incertidumbre que vive el reino de Ítaca.

El hijo de Odiseo y Penélope. Su personaje emprende la búsqueda de su padre y debe madurar en medio de la incertidumbre que vive el reino de Ítaca. Zendaya es Atenea: La diosa de la sabiduría y protectora de Odiseo. Actúa como su principal consejera durante el peligroso viaje de regreso a casa.

La diosa de la sabiduría y protectora de Odiseo. Actúa como su principal consejera durante el peligroso viaje de regreso a casa. Robert Pattinson es Antínoo: El principal antagonista en Ítaca. Es uno de los pretendientes de Penélope y busca quedarse con el trono aprovechando la ausencia de Odiseo.

El principal antagonista en Ítaca. Es uno de los pretendientes de Penélope y busca quedarse con el trono aprovechando la ausencia de Odiseo. Lupita Nyong’o es Helena de Troya y Clitemnestra: Da vida a dos personajes. Helena, cuya historia desató la guerra de Troya, aparece con una visión más independiente; además interpreta a su hermana Clitemnestra.

Da vida a dos personajes. Helena, cuya historia desató la guerra de Troya, aparece con una visión más independiente; además interpreta a su hermana Clitemnestra. John Leguizamo es Eumeo: El porquero y sirviente más leal de Odiseo. En esta versión adquiere un papel más relevante como defensor del legítimo rey de Ítaca.

El porquero y sirviente más leal de Odiseo. En esta versión adquiere un papel más relevante como defensor del legítimo rey de Ítaca. Charlize Theron es Calipso: La ninfa que retiene a Odiseo durante siete años en la isla de Ogigia, retrasando su regreso con Penélope.

La ninfa que retiene a Odiseo durante siete años en la isla de Ogigia, retrasando su regreso con Penélope. Samantha Morton es Circe: La poderosa hechicera capaz de transformar a los hombres en animales, uno de los encuentros más recordados del viaje de Odiseo.

La poderosa hechicera capaz de transformar a los hombres en animales, uno de los encuentros más recordados del viaje de Odiseo. Jon Bernthal es Menelao: Rey de Esparta y esposo de Helena. Su conflicto con Paris de Troya desencadena la guerra que marca el inicio de la epopeya.

Rey de Esparta y esposo de Helena. Su conflicto con Paris de Troya desencadena la guerra que marca el inicio de la epopeya. Benny Safdie es Agamenón: Rey de Micenas y hermano de Menelao. Lidera la expedición griega contra Troya y convoca a Odiseo y al resto de los héroes para participar en la guerra.

Con información de EFE.