⁠‘Me usó de cómplice’, la vez que un mexicano salvó a Travis Scott: ‘Corrió como si lo persiguiera el SAT’

“Llévame al aeropuerto, por favor. Que nadie se entere”. Eso fue lo único que Travis Scott le dijo a un chófer mexicano al salir de una residencia exclusiva de Los Cabos, Baja California Sur con rumbo al aeropuerto. La misión era sacar al rapero de México a toda velocidad.

En aquel entonces, finales de 2021, inicios de 2022, Travis Scott estaba en el ojo del huracán por la tragedia en el festival Astroworld, en el que murieron 10 personas por las aglomeraciones en el evento.

Además, el rapero enfrentaba distintas polémicas debido a supuestos problemas relacionados con su hija Stormi y su expareja Kylie Jenner, quien estaba embarazada de su segundo hijo mientras él estaba de viaje.

“Ambiente tenso y fama al 200 por ciento”, así narró Antonio Reyes, el chofer mexicano que fue parte de la historia, en el relato que envió al podcast La Cotorrisa, conducido por los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez, pareja de Susana Zabaleta.

Por la puerta de servicio: Así fue el escape de Travis Scott de México

Días antes del escape de Travis Scott de México, ‘Toño’ Reyes, quien trabajaba en una agencia de choferes turísticos, recibió una llamada de su jefe, ‘Don Alvino’, quien le comentó que tendrían un “proyecto gigante”, sin decirles de quién se trataba.

Al llegar al Aeropuerto de Los Cabos, ‘Toño’, quien antes había trabajado para Katy Perry y el rapero Drake, recibió “al mismísimo Travis ‘fucking’ Scott”.

Luego de reconocerlo, el chofer recordó que el artista estaba en su apogeo tras la aparición que hizo Travis Scott en el videojuego Fornite, cuando dio un concierto que se disfrutó vía streaming entre el 23 y el 25 de abril de 2020.

Antonio y sus compañeros recibieron a Travis Scott junto con otros 20 acompañantes, entre amigos y escoltas, para llevarlos a una residencia privada en Cabo del Este.

“Dentro de las historias que más sonaban esos días, era que el vato estaba peleado con Kylie Jenner por incumplir con su hija Stormi”, explicó el chofer en su historia para La Cotorrisa.

El ambiente era “tenso” por la situación que vivía Travis Scott, no solo con Kylie Jenner, sino por lo ocurrido en el concierto de Astroworld, tema por el que su entonces pareja, parte de las Kardashians, le dio su respaldo pese a los problemas que vivían como familia.

Travis Scott habría tenido problemas con Kylie Jenner mientras estaba en México. (Instagram: Kylie Jenner)

La jornada laboral de ‘Toño’ Reyes era de 14 horas al día con ‘open service’; es decir, debía tener disposición total para lo que necesitara el cantante de ‘Goosebumps’; sin embargo, hubo una noche en la que todo cambió, y el chofer originario de la Ciudad de México tuvo que ayudar al cantante a salir del país.

“Yo me estaba echando un ‘coyotito’ (estaba durmiendo), porque no dábamos una en esas jornadas. De la nada sale Travis todo espantado, se me queda viendo y me dice: ‘Llévame al aeropuerto, por favor, pero que nadie se entere’”.

La urgencia de Travis Scott, quien fue detenido en Miami meses después, era evidente, ya que solo se subió con un escolta, tras escapar por la puerta de servicio.

‘Toño’ desobedeció la indicación de sus superiores. No avisó que llevaría a Travis Scott al aeropuerto. Esa decisión significó un momento de mucha tensión, ya que sus compañeros y la seguridad del cantante desconocían dónde estaba el rapero, quien cantó en el Super Bowl de 2019.

“La indicación oficial era que cualquier movimiento lo teníamos que reportar con el jefe de seguridad, pero este güey ‘hacía que cagara el águila’ en esos días, así que cómo decirle que no”, recordó ‘Toño’.

Tras recibir la orden, la camioneta salió a toda velocidad por la parte trasera de la residencia y se dirigió al aeropuerto, ubicado a unos 45 minutos.

Minutos después de salir de la casa con Travis Scott y uno de sus siete escoltas, la radio ‘explotó’ de llamadas del equipo de seguridad. ‘Toño’ solo mandó un mensaje al jefe de seguridad explicando que iban al aeropuerto “por órdenes de Travis”. “No me acusen de secuestro, ‘plis’”, ironizó el chofer.

Finalmente, ‘Toño’ cumplió la misión. Al llegar al aeropuerto ya estaba un jet privado rosa esperando a Travis Scott. Dicha aeronave tenía “la marca de las Kardashians bien grande”, recuerda el chofer.

“Ahí vi cómo un hombre negro puede ponerse pálido... Apenas vio el jet, pegó un brinco y salió corriendo como si lo persiguiera el SAT. Se trepó y el avión ya estaba listo para despegar”.

¿Por qué Travis Scott huyó de México de forma tan repentina?

Una vez terminado el escape de Travis Scott, Antonio Reyes se comunicó con su superior, quien le explicó qué pasó y por qué el rapero tomó esa decisión: “Me dijo que Travis no quería que sus compas OG’s (original gangsters en inglés) lo molestaran por mandilón, y cómo su pareja lo había amenazado de que si no iba a ver a su hija en ese momento le ‘armaba un desmadre’. Salió por la puerta de servicio y me usó de cómplice”, explicó el chofer.

Todo pasó mientras el rapero, que se presentó en el festival Ceremonia de 2023, tenía “presión mediática hasta en los calzones” por lo sucedido en Astroworld.

Esta historia era desconocida hasta hace unos días. Como evidencia, ‘Toño’ Reyes mencionó que él aparece en la cuenta de Instagram de Travis Scott, en la segunda imagen de este carrete.