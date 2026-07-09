¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’ y por qué recomiendan verla en Imax? Lo que debes saber de la película

El estreno de La Odisea está cada vez más cerca y ya apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de 2026. La nueva película de Christopher Nolan promete una experiencia visual sin precedentes, pues fue filmada completamente con cámaras IMAX de última generación.
Además de la tecnología, la producción destaca por un elenco repleto de estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Charlize Theron.
La cinta adapta el poema épico escrito por Homero hace más de dos mil años, una historia llena de mitología, monstruos, guerras, dioses y viajes.
¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’ en México?
La Odisea es la segunda colaboración de Christopher Nolan con Universal Pictures tras Oppenheimer, película que le dio sus primeros premios Óscar como director, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.
De acuerdo con la información publicada por Cinépolis, la fecha de estreno en México está programada para el jueves 16 de julio de 2026.
¿De qué trata la película ‘La Odisea’?
La historia comienza después de la Guerra de Troya, conflicto en el que participaron héroes como Héctor, Aquiles, Áyax y Diomedes. Tras la caída de Troya, los guerreros griegos intentan regresar a sus hogares.
Entre ellos está Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, quien busca volver junto a su esposa Penélope después de una ausencia de diez años. Sin embargo, su viaje se convierte en una larga odisea cuando enfurece al dios Poseidón, quien le impone tormentas, monstruos y todo tipo de obstáculos para impedir su regreso.
En el camino, Odiseo visita la isla de la hechicera Circe, convive con la ninfa Calipso y enfrenta múltiples peligros para sobrevivir.
La película adapta el célebre poema épico atribuido a Homero, obra que habría sido compuesta entre los siglos VIII y VII a. C., según especialistas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
¿Por qué ver ‘La Odisea’ en IMAX?
Uno de los mayores atractivos de la película es que fue filmada completamente en formato IMAX. Según AP, es la primera vez que Christopher Nolan puede rodar toda una cinta con este sistema gracias al desarrollo de una nueva generación de cámaras IMAX 15/65 mm, conocidas como The Keighley, diseñadas especialmente para el director.
Matt Damon explicó por qué recomienda verla en ese formato: “Cada fotograma tiene 15 perforaciones y se proyecta horizontalmente, lo que lo convierte en el formato más grande disponible. Cada fotograma se filmó en IMAX, y cuando estés en el cine, sentirás todo el impacto de cómo se filmó”.
Anne Hathaway también destacó la experiencia inmersiva:
“La película fue rodada y diseñada para disfrutarse en la pantalla más grande posible, IMAX cumple con creces. Llena todo tu campo de visión, sumergiéndote por completo para ofrecerte la mejor experiencia cinematográfica”, dijo según Variety.
Reparto de ‘La Odisea’: quién es quién en la película de Nolan
El elenco de La Odisea está encabezado por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo. El resto del reparto incluye:
- Anne Hathaway es Penelope, la esposa de Odiseo que lo espera de vuelta en la isla de Itaca.
- Zendaya es Atenea, diosa griega con decisiones impredecibles.
- Lupita Nyong’o es Helena, la mujer que Agamenon toma como pretexto para invadir Troya luego de que ella se separa de su hermano Menelao.
- Charlize Theron es Circe, una bruja que aparece en una de las islas visitadas por la tripulación de Odiseo.
- Benny Safdie es Agamenon, un rey conquistador detrás de la invasión a Troya.
- Jon Bernthal es Menelao, rey de Esparta, antiguo esposo de Helena.
- Robert Pattinson es Antínoo, uno de los pretendientes que buscan la mano de Penelope ante la ausencia de Odiseo.
- Tom Holland es Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.