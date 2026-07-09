¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’ y por qué recomiendan verla en Imax? Lo que debes saber de la película

'La Odisea' está próxima a estrenarse, esto es lo que debes saber de la película. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

El estreno de La Odisea está cada vez más cerca y ya apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de 2026. La nueva película de Christopher Nolan promete una experiencia visual sin precedentes, pues fue filmada completamente con cámaras IMAX de última generación.

Además de la tecnología, la producción destaca por un elenco repleto de estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Charlize Theron.

La cinta adapta el poema épico escrito por Homero hace más de dos mil años, una historia llena de mitología, monstruos, guerras, dioses y viajes.

Matt Damon es Odiseo, también llamado Ulises, en 'La Odisea', película del director Christopher Nolan. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’ en México?

La Odisea es la segunda colaboración de Christopher Nolan con Universal Pictures tras Oppenheimer, película que le dio sus primeros premios Óscar como director, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

De acuerdo con la información publicada por Cinépolis, la fecha de estreno en México está programada para el jueves 16 de julio de 2026.

¿De qué trata la película ‘La Odisea’?

La historia comienza después de la Guerra de Troya, conflicto en el que participaron héroes como Héctor, Aquiles, Áyax y Diomedes. Tras la caída de Troya, los guerreros griegos intentan regresar a sus hogares.

Entre ellos está Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, quien busca volver junto a su esposa Penélope después de una ausencia de diez años. Sin embargo, su viaje se convierte en una larga odisea cuando enfurece al dios Poseidón, quien le impone tormentas, monstruos y todo tipo de obstáculos para impedir su regreso.

En el camino, Odiseo visita la isla de la hechicera Circe, convive con la ninfa Calipso y enfrenta múltiples peligros para sobrevivir.

La película adapta el célebre poema épico atribuido a Homero, obra que habría sido compuesta entre los siglos VIII y VII a. C., según especialistas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

'La Odisea' adapta la clásica novela de Homero. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

¿Por qué ver ‘La Odisea’ en IMAX?

Uno de los mayores atractivos de la película es que fue filmada completamente en formato IMAX. Según AP, es la primera vez que Christopher Nolan puede rodar toda una cinta con este sistema gracias al desarrollo de una nueva generación de cámaras IMAX 15/65 mm, conocidas como The Keighley, diseñadas especialmente para el director.

Matt Damon explicó por qué recomienda verla en ese formato: “Cada fotograma tiene 15 perforaciones y se proyecta horizontalmente, lo que lo convierte en el formato más grande disponible. Cada fotograma se filmó en IMAX, y cuando estés en el cine, sentirás todo el impacto de cómo se filmó”.

Anne Hathaway también destacó la experiencia inmersiva:

“La película fue rodada y diseñada para disfrutarse en la pantalla más grande posible, IMAX cumple con creces. Llena todo tu campo de visión, sumergiéndote por completo para ofrecerte la mejor experiencia cinematográfica”, dijo según Variety.

Matt Damon y Zendaya en una escena de 'La Odisea'. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

Anne Hathaway y Tom Holland aparecen en la nueva película de 'La Odisea'. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

Reparto de ‘La Odisea’: quién es quién en la película de Nolan

El elenco de La Odisea está encabezado por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo. El resto del reparto incluye: