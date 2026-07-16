¿No quieres hacer ‘cola’ en el AICM? ‘Pase VIP’ de fila rápida te costará solo 20 dólares

Al tipo de cambio actual, el servicio de fila rápida en el AICM costará por arriba de los 340 pesos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comenzará a ofrecer, a través de un tercero, el servicio de fila rápida para acceder a las terminales de última espera... con un costo adicional de 20 dólares.

Este costo se agrega al que millones de usuarios del AICM ya pagan con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), una de las más altas de México.

¿Qué empresa fue contratado por el AICM para servicio de fila rápida?

De acuerdo con Priority Pass, una empresa de salas VIP que proveerá el sistema, el servicio está diseñado para que los viajeros “accedan a filtros de seguridad mediante carriles exclusivos, reduciendo tiempos de espera y brindando mayor comodidad desde el inicio de su recorrido”.

Este servicio, ofrecido también en otros aeropuertos del mundo, contrasta con el objetivo de las recientes remodelaciones en el AICM para las cuales se invirtieron más de 8 mil millones de pesos. Una de las metas de la administración aeroportuaria era, precisamente, mejorar la experiencia del pasajero en los filtros de seguridad, con accesos más eficientes y menos tardados.

Pues ahora el servicio de Airport Fast Track, con costo adicional para los pasajeros que así lo deseen, estará instalado en las dos terminales del del Aeropuerto Internacional Benito Juárez’

“En un aeropuerto que movilizó más de 44.5 millones de pasajeros durante 2025, según datos del AICM, la posibilidad de evitar largas filas en los controles de seguridad representa un beneficio tangible para viajeros frecuentes, ejecutivos, familias y turistas”, menciona la empresa que proveerá el servicio.

Según Priority Pass, el servicio de filas rápidas con costo adicional estará disponible en las dos terminales del aeropuerto.

“El servicio contará con cuatro carriles estratégicamente ubicados en las Terminales 1 y 2, con acceso para pasajeros de vuelos nacionales e internacionales”, agregó la firma.