‘Se caerá el cielo’ en Toluca: Espera alta probabilidad de lluvia este viernes 17 de julio

Así estará el clima en Toluca este viernes 17 de julio.

Mañana, viernes 17 de julio, el municipio de Toluca, Estado de México, se prepara para un día mayormente nublado y fresco. Las condiciones atmosféricas indican una alta probabilidad de precipitación.

Cielo nublado sobre Toluca, Estado de México, anticipa un viernes lluvioso.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Toluca?

Los habitantes de Toluca verán una temperatura promedio de 13.6°C. La mínima descenderá hasta los 6.0°C al amanecer, mientras la máxima alcanzará los 19.0°C durante la tarde.

La probabilidad de precipitación para este viernes en Toluca es del 90%, lo que sugiere un día con lluvias constantes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvia y viento en Toluca este viernes?

El cielo en Toluca permanecerá nublado a lo largo de toda la jornada. Acompañando las lluvias, se prevén vientos ligeros con una velocidad de 5.0 km/h, sin representar riesgos significativos.

Estas condiciones atmosféricas, caracterizadas por la densa nubosidad y la baja velocidad del viento, son típicas de la temporada de lluvias en el Valle de Toluca. Extremar precauciones en vías es vital.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Toluca?

El pronóstico extendido para Toluca muestra condiciones estables.

Viernes 17 de julio: Máx 19°C, Mín 6°C, cielo nublado, viento 5 km/h.

Sábado 18 de julio: Máx 19°C, Mín 4°C, medio nublado, viento 5 km/h.

Domingo 19 de julio: Máx 21°C, Mín 4°C, cielo nublado, viento 5 km/h.

Durante el fin de semana, las temperaturas en Toluca se mantendrán frescas, con mínimas que descenderán a los 4°C y máximas alcanzando los 21°C. El cielo alternará entre nublado y medio nublado.

¿Qué precauciones tomar en Toluca por el clima?

Ante la alta probabilidad de precipitación y las temperaturas frescas, se recomienda a los toluqueños usar ropa abrigadora. Es prudente llevar un paraguas o impermeable para evitar sorpresas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugiere mantenerse informado sobre las actualizaciones del clima. Conducir con precaución en carreteras mojadas es crucial para prevenir accidentes en el municipio.

Fuente: CONAGUA.

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