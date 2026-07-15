Clima en CDMX y Edomex: Monzón mexicano trae un cielo nublado para el jueves 16 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un jueves 16 de julio con condiciones frescas y cielo mayormente nublado en la Ciudad de México y el Estado de México.

Se esperan temperaturas máximas de hasta 24°C y mínimas de 10°C en la región, producto de la interacción del monzón mexicano con sistemas de baja presión que afectarán al país.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex mañana?

Para la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 23.7°C, con un viento ligero de 7 km/h y cielo nublado. En contraste, Toluca, la capital del Estado de México, tendrá un día más frío, con una mínima de 6.0°C y una máxima de 19.7°C, con vientos de 4 km/h bajo el mismo cielo nublado.

En Naucalpan de Juárez, las temperaturas estarán entre los 10.3°C como mínima y los 23.0°C como máxima, con vientos de 7 km/h y cielo cubierto. Por su parte, Ecatepec de Morelos presentará un rango de 10.3°C a 24.3°C, con vientos de 7 km/h y condiciones similares de cielo nublado, lo que marca una diferencia notable entre las zonas del Valle de México.

¿Habrá probabilidad de lluvia en el Valle de México?

Aunque el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos causarán chubascos y lluvias fuertes en otras partes de la República Mexicana, para el Valle de México la probabilidad de precipitación es baja. Sin embargo, la nubosidad dominará el día y mantendrá un ambiente fresco en la mayoría de las zonas.

Los vientos en la región se mantendrán ligeros, con velocidades que rondarán los 7 km/h en promedio. A pesar de los sistemas que influyen en el clima nacional, se espera que el día transcurra sin eventos de lluvia significativos en la Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec, con mayor posibilidad de lluvias hacia el occidente del país.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 16 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 17 de julio : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Sábado 18 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las condiciones se mantendrán similares, con cielos nublados y temperaturas estables. Las máximas fluctuarán entre los 23°C y 24°C, mientras que las mínimas estarán alrededor de los 10°C y 11°C, asegurando un ambiente fresco para el fin de semana.

¿Qué llevar al salir este jueves en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente durante la mañana y la noche, se recomienda usar ropa en capas. Esto permitirá adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. También es importante mantenerse hidratado, incluso si el calor no es intenso, para cuidar la salud.

Al salir de casa, considere llevar una chamarra ligera o un suéter. Aunque la probabilidad de lluvia es baja para la zona, siempre es prudente cargar con un paraguas pequeño, especialmente si planea estar fuera por la tarde, ya que las condiciones pueden variar ligeramente en zonas altas.

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