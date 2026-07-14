Llega el monzón mexicano: CDMX y Edomex esperan día fresco y nublado para el 15 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles 15 de julio, el Valle de México tendrá un clima fresco durante la mañana y templado por la tarde.

Para la Ciudad de México y Edomex, se esperan temperaturas que irán desde los 6°C en Toluca hasta los 25.3°C en Ecatepec, con cielo predominantemente poco nuboso o medio nublado en la región.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

En Ciudad de México, las temperaturas mínimas serán de 10.3°C y las máximas alcanzarán 24.3°C, con un cielo poco nuboso. Mientras tanto, en Toluca se registrarán valores más bajos, con una mínima de 6.0°C y una máxima de 20.0°C, con un cielo medio nublado.

Por otro lado, Naucalpan de Juárez tendrá un clima similar a la capital, con temperaturas entre 10.0°C y 24.0°C y cielo poco nuboso. En contraste, Ecatepec de Morelos será la ciudad más cálida de la zona, con una mínima de 10.7°C y una máxima de hasta 25.3°C, con cielo medio nublado.

¿Lloverá mañana en el Valle de México?

Para este miércoles, la probabilidad de lluvia se mantiene baja en la mayor parte del Valle de México. Aunque habrá periodos de cielo medio nublado, especialmente en zonas como Toluca y Ecatepec, no se anticipan lluvias significativas. El viento soplará de forma ligera en toda la región.

Se espera que el viento en Ciudad de México y Naucalpan alcance los 8 km/h. En Toluca, el viento será más suave, con una velocidad de 4 km/h. Ecatepec tendrá vientos de alrededor de 7 km/h. Estas condiciones atmosféricas favorecen un día tranquilo en términos de precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 15 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h. Jueves 16 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 17 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

A partir de este miércoles, el patrón del Monzón Mexicano se establece sobre el noroeste del país. Esto, junto con circulaciones ciclónicas y una onda tropical, generará lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, pero el Valle de México se mantendrá con condiciones más estables por ahora.

¿Cómo prepararse para el clima fresco de mañana?

Para el miércoles, se recomienda vestir en capas, especialmente para quienes realicen actividades de la mañana en áreas con temperaturas más bajas como Toluca. Es importante mantenerse hidratado y, aunque el sol no será intenso, usar protector solar si se pasa mucho tiempo al aire libre.

Los residentes de Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec deben considerar que, aunque las temperaturas máximas suben, las mañanas son frescas. Llevar un suéter ligero o chamarra será útil. No se requiere paraguas, dado el bajo nivel de probabilidad de lluvia.

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