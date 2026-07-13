¿Seguirá lloviendo en CDMX y Edomex? Así está el pronóstico del clima para el martes 14 de julio

Clima para la CDMX y el Edomex el martes 14 de julio.

El Valle de México se prepara para un martes 14 de julio con condiciones de medio nublado a nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas que irán de frescas a cálidas en la región, con vientos moderados y baja probabilidad de lluvias. Esta condición se debe a sistemas atmosféricos que influencian el centro del país.

¿Qué temperaturas esperan la CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 11°C y una máxima de 24.7°C. Por su parte, Toluca, en el Estado de México, presentará las temperaturas más bajas, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 21.0°C.

Para Naucalpan de Juárez, se anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 24.7°C, similar a la capital. En Ecatepec de Morelos, las temperaturas serán de 10.7°C como mínima y alcanzarán los 25.7°C, siendo la ciudad más cálida de la zona.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este martes?

El pronóstico indica un cielo predominantemente medio nublado para gran parte del Valle de México. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, aunque no se descartan algunos chubascos aislados. Los vientos soplarán ligeramente, con velocidades de hasta 8 km/h en Naucalpan.

Las condiciones climáticas en la región son resultado de circulaciones ciclónicas y vaguadas en la atmósfera, en combinación con un canal de baja presión. El SMN también reporta la onda tropical núm. 18, que podría generar lluvias en otras zonas del país, pero con menor impacto local.

¿Cómo estará el clima en la región los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 14 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Miércoles 15 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Jueves 16 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en el Valle de México muestra temperaturas estables, con máximas alrededor de los 25°C y mínimas cercanas a los 11°C. Se espera que el cielo se mantenga medio nublado, con poca variación en la velocidad del viento, lo que asegura días templados.

¿Qué precauciones tomar ante este clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Es importante protegerse del sol durante las horas centrales del día, incluso con cielo nublado, usando bloqueador solar y sombreros para evitar afectaciones.

La vestimenta ideal para este martes incluye capas de ropa que permitan adaptarse a los cambios de temperatura. Se sugiere llevar un suéter ligero para la mañana y la noche, y ropa más fresca para la tarde. No será necesario un paraguas, dada la baja probabilidad de lluvia.

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