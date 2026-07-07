Prepara el regreso a casa: Naucalpan espera lluvias fuertes este miércoles 8 de julio

La presencia de precipitaciones podría generar tránsito vehicular lento y reducir la visibilidad en las vialidades de Naucalpan. (Foto: Cuartoscuro)

El municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, anticipa para mañana, miércoles 8 de julio, una jornada con predominio de cielo nublado y una alta probabilidad de precipitación.

Los habitantes deberán prepararse para un ambiente fresco durante todo el día.

¿Qué temperaturas se esperan en Naucalpan de Juárez mañana?

La temperatura promedio para mañana se situará en 17.9°C. Se pronostica una temperatura mínima de 11.0°C, lo que sugiere un amanecer fresco en la región del Valle de México. Los naucalpenses deben considerar estas condiciones.

(Carachure Bautista Jesús)

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 21.0°C, indicando un día templado pero sin excesos de calor. El cielo se mantendrá cubierto, influyendo en la percepción térmica a lo largo de la jornada en el municipio.

¿Lloverá mañana en Naucalpan de Juárez y cómo estará el viento?

La probabilidad de precipitación en Naucalpan de Juárez es del 90% para mañana, miércoles 8 de julio.

Esto significa que es muy probable que se presenten aguaceros intermitentes durante el día. Se recomienda llevar paraguas.

Además de las precipitaciones, el viento soplará con una velocidad moderada de 5.0 km/h.

El cielo permanecerá completamente nublado, una constante en las condiciones atmosféricas esperadas para la jornada en la zona.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Naucalpan de Juárez?

Pronóstico extendido Naucalpan:

Miércoles 8 de julio: Máx 21°, Mín 11°, viento 5 km/h.

Jueves 9 de julio: Máx 22°, Mín 11°, viento 3 km/h.

Viernes 10 de julio: Máx 24°, Mín 11°, viento 5 km/h.

Esta secuencia de días sugiere una estabilidad en las condiciones climáticas de Naucalpan.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, pero el cielo nublado y la posibilidad de precipitaciones se mantendrán constantes en el pronóstico extendido.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Naucalpan?

Ante la alta probabilidad de lluvia y el ambiente fresco, se aconseja a los residentes de Naucalpan llevar consigo un paraguas o impermeable. Es fundamental mantenerse hidratado y abrigado, especialmente en las primeras horas del día.

Las condiciones de cielo nublado y la velocidad del viento de 5.0 km/h son favorables para actividades techadas. Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda precaución y consultar el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo impactará el clima en el transporte de Naucalpan?

La presencia de precipitaciones podría generar tránsito vehicular lento y reducir la visibilidad en las vialidades de Naucalpan.

Se insta a los conductores a extremar precauciones, mantener distancia y encender luces preventivas.

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